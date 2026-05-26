בבלי
חלום אמריקני?

"בום" אזורי והסדר כולל | פקיסטן מסרבת להצטרף ליוזמה: "ישראל פשוט לא קיימת"

בעוד הממשל האמריקני מנסה לרקום עסקה היסטורית שתחבר בין הסדר עם איראן להרחבה חסרת תקדים של הסכמי אברהם, איסלאמבאד מבהירה כי החזון הזה רחוק מהמציאות | שר ההגנה הפקיסטני דוחה על הסף כל אפשרות לנורמליזציה, ומזכיר לעולם כי מבחינת ארצו – ישראל פשוט לא קיימת על המפה (חדשות בעולם)

הגנרל מוניר ראש ממשלת פקיסטן שריף מציגים לטראמפ מגיש לנשיא טראמפ תיבת מינרלים בבית הלבן (צילום: הבית הלבן)

נשיא ארה"ב הציג בימים האחרונים תוכנית שאפתנית אותה הוא מכנה "העסקה החשובה ביותר" בהיסטוריה של המזרח התיכון.

טראמפ דחק בשורה ארוכה של מדינות, בהן ערב הסעודית, קטאר, פקיסטן, טורקיה, מצרים, ירדן ובחריין, להצטרף בבת אחת להסכמי אברהם כחלק מהסדר אזורי רחב הקשור למגעים מול איראן. טראמפ טוען כי המשא ומתן עם איראן "מתקדם יפה" ואף רמז כי המדינה עשויה להפוך לחלק מהמסגרת בעתיד.

הוא הבטיח כי הצטרפות להסכמים תביא עמה "בום פיננסי, כלכלי וחברתי" שיעניק כוח ושלום אמיתי לאזור.

למרות הלחץ הדיפלומטי והשיחות שקיים טראמפ עם מנהיגים באזור, כולל מפקד צבא פקיסטן עאסם מוניר, התגובה מאיסלאמבאד הייתה נחרצת וקרה. שר ההגנה הפקיסטני, חוואג'ה מוחמד אסיף, הבהיר כי פקיסטן לא תתחייב להצטרף להסכמי אברהם בשום מצב. לדבריו, המדינה לא תתמוך באף הסכם שמתנגש עם "האידיאולוגיות הבסיסיות" שלה.

אסיף לא הסתפק בסירוב רשמי ותקף בחריפות את האמינות של ישראל כשותפה לדיאלוג: "איך אפשר לשבת עם אנשים שלא ניתן לבטוח במילה שלהם אפילו ליום אחד?" תהה בראיון.

