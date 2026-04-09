מלחמת "שאגת הארי" הסתיימה, אך ישראל בדרך למערכה קיומית חסרת תקדים | תחקיר ה'ניו יורק טיימס' חושף את כישלון תוכנית ההונאה בחדר המצב של טראמפ: המשטר בטהרן שרד, 440 קילוגרמים של אורניום מועשר מחכים במחסנים, והמלחמה המכריעה היא כבר לא שאלה של "אם", אלא של מתי - ואולי תוך שבועות בודדים (מגזין)
פקיסטן העבירה הצעה המכונה "הסכם איסלאמאבאד" לאיראן וארצות הברית, לפיה תהיה הפסקת אש באופן מיידי ופתיחת מצר הורמוז - ולאחר מכן בשלב השני יהיה משא ומתן שיתקיים בפקיסטן • איראן מקשיחה עמדות ומצהירה: לא נפתח את המצר תמורת הפסקת אש זמנית בלבד | ההצעה נבדקת בטהראן (בעולם)
ממשלת הודו אישרה תוכנית ענק למודרניזציה צבאית שתכלול רכישת מערכות S-400 מרוסיה, כטב"מי תקיפה וצי של 60 מטוסי תובלה חדשים. המהלך הדרמטי נועד להציב מענה מוחץ לאיומים מצד סין ופקיסטן ולהבטיח שליטה לוגיסטית וטכנולוגית מוחלטת בשדה הקרב (בעולם)
לאחר מתקפות הדדיות לאורך הגבול ותקיפות עומק בערים מרכזיות באפגניסטן, הודיע שר ההגנה הפקיסטני כי “הסבלנות נגמרה”; דיווחים על עשרות הרוגים משני הצדדים, נתונים סותרים לגבי היקף האבדות והישגי הלחימה (בעולם)
מתקפה פקיסטנית קטלנית על מחנות טרור הותירה אחריה עשרות הרוגים והביאה את המתיחות האזורית לנקודת רתיחה מסוכנת | בעוד איסלאמבאד מציגה 'ראיות חותכות' לטרור חוצה גבולות, קאבול נשבעת לנקום ומקרבת את שתי השכנות אל עבר עימות חזיתי חסר תקדים (העולם הערבי)
איום בפצצה שנשלח לדואר האלקטרוני של שדה התעופה בהודו הקפיץ את כלל כוחות החירום | ההודעה המאיימת, שנשלחה בשם ארגון "נמרי השחרור של טאמיל אלאם", טענה כי עם נחיתת טיסה מבחריין להודו - הטרמינל יתפוצץ בידי כוחות מאומנים הנמצאים על סיפון המטוס | כך זה נגמר (תעופה)
הודו שוברת את הכלים: בעיצומו של מרוץ חימוש חוצה יבשות, ניו דלהי מצטיידת בעשרות כטב"מים סילוניים מסוג Berkut-BM. עם מהירות מסחררת שמותירה את מערכות המכ"ם הפקיסטניות חסרות אונים ויכולת השמדה כירורגית, הנשק הבלארוסי החדש מאיים להפוך את המלחמה הבאה בנתיבי הגבול לחד-צדדית לחלוטין (בעולם)
צבא הודו חושף את ה-MAPSS: כלי טיס חשמלי המבוסס על טכנולוגיה סולארית, המסוגל לשהות באוויר יממה שלמה ללא הפסקה • בזמן שמעצמות העולם נאבקות על עליונות אווירית, ניו-דלהי מציגה פתרון חמקני שפועל מתחת לרדאר התרמי של האויב • מה הקשר למלחמה באוקראינה ואיך זה ישפיע על הגבול עם סין? (צבא, בעולם)
הלוואות הענק הופכות למטוסי תקיפה: המגעים החשאיים בין ריאד לאיסלאמבאד נחשפים • המטרה: מטוסי JF-17 מתקדמים שיעברו לסודאן כדי להכריע את מלחמת האזרחים • כך משתמש יורש העצר הסעודי בחוב הפקיסטני כדי לייצר עוצמה צבאית במרחק אלפי קילומטרים (בעולם)
בזמן שהעולם מביט למזרח אירופה, פקיסטן הטילה פצצה אסטרטגית: ניסוי מוצלח בטיל השיוט "תימור" חשף יכולת חדירה חסרת תקדים. הוא טס בגובה של בניין בן שתי קומות, נושא ראש קרב גרעיני ומתעלם לחלוטין ממערכות המכ"ם המתקדמות ביותר (צבא, בעולם)
נשיא ארה"ב הזמין לבית הלבן את הרמטכ"ל של צבא פקיסטן במטרה לדון עימו על מעורבות המדינה בעתיד עזה | החשש הגדול בישראל הוא מפני מודל יוניפי"ל שיחזור על עצמו בעזה, ויאפשר לחמאס לחזור ולהתעצם מחדש מאחורי גבה של ישראל (חדשות)
שלושה קציני ביטחון נהרגו בפיגוע התאבדות במטה כוח פרה-צבאי בפשוואר | מספר מחבלים הגיעו למתחם וביצעו מתקפה מתואמת, במהלכה הם הפעילו מטעני נפץ ופתחו בירי לעבר הכוחות במקום, המחבלים חוסלו לאחר חילופי אש | צפו בתיעוד (בעולם)
פיצוץ מסתורי בתחנת משטרה בהודו מעורר חרדה בקרב התושבים, לאחר המתיחות עם פקיסטן ולמרות הפסקת האש שנחתמה בין הצדדים בתמיכת טראמפ | הרשויות אמרו כי מדובר בתאונת עבודה ולא בפיגוע | 9 בני אדם נהרגו ונשרפו כליל, עשרות נפצעו (חדשות בעולם)
עשור וחצי לאחר חיסולו, בכיר ב-CIA סיפר כי מייסד אל-קאעידה, אוסאמה בן לאדן, שהיה הטרוריסט המבוקש ביותר בארצות הברית לאחר פיגועי ה-11 בספטמבר, נמלט מאפגניסטן כשהוא מחופש לאישה | הבכיר הוסיף וחשף כי לקח להם זמן להבין שהמתורגמן שעבד בפיקוד המרכז היה פעיל אל-קאעידה (העולם הערבי)