טראמפ מימין, ואנס משמאל ( צילום: הבית הלבן )

בשינוי טון משמעותי, הצהיר הנשיא דונלד טראמפ כי הוא מוכן להיפגש עם מנהיגי איראן במידה ותושג פריצת דרך במשא ומתן המתקיים בפקיסטן. ההצהרה מגיעה בעיתוי קריטי, שעות ספורות לפני שסגן הנשיא ג'יי די ואנס והמשלחת האמריקנית הבכירה צפויים להגיע מחר (שלישי) לאיסלמאבאד לסבב שיחות גורלי.

המהלך הדיפלומטי מעיד על שינוי אפשרי בגישה האמריקנית, לאחר שבימים האחרונים הטון מוושינגטון היה חריף במיוחד. כזכור, טראמפ הזהיר בראיון לרשת פוקס ניוז כי "אם איראן לא תחתום על ההסכם, כל המדינה תתפוצץ", והוסיף כי ארצות הברית מוכנה "לפגוע בהם חזק יותר מכפי ששום מדינה נפגעה אי פעם". המשלחת האמריקנית בדרך לפקיסטן המשלחת האמריקנית, שתכלול את סגן הנשיא ואנס, את השליח המיוחד סטיב ויטקוף ואת ג'ארד קושנר חתנו של הנשיא, תגיע מחר למדינה המתווכת. על פי הנמסר, הצדדים מצפים שביום רביעי תפורסם הודעה משותפת על הארכת הפסקת האש הנוכחית, במידה והמגעים יצליחו. פרסום ראשון: ה'אמברגו' שהטיל הגרמ"ה הירש על איחוד בני הישיבות | מעייריב איצלה כץ | 21:23 יום הזיכרון תשפ"ו: צפירה, טקסים - וכל אירועי היום | הלו"ז אריה רוזן | 20:00 גורמים מעורבים במגעים מסרו כי במידה והנשיא טראמפ יסכים להגיע לפקיסטן, גם נשיא איראן צפוי להגיע ותתקיים פגישת חתימה משותפת. עם זאת, סוכנות הידיעות האיראנית תסנים פרסמה כי איראן טרם החליטה לשלוח משלחת למשא ומתן "כל עוד המצור הימי נותר בתוקף".

מצרי הורמוז ( צילום: שאטרסטוק )

רקע למשא ומתן

המגעים הנוכחיים מהווים המשך לסבב שיחות קודם שהתקיים לפני כשבועיים באיסלמאבאד, אך הסתיים ללא הסכם לאחר 21 שעות של שיחות מאומצות. המחלוקות התמקדו בעיקר בסוגיית התוכנית הגרעינית האיראנית ובמצב במצר הורמוז, כאשר הצדדים לא הצליחו לגשר על הפערים.

בימים האחרונים הפעילה ארצות הברית לחץ כלכלי וצבאי מתגבר על איראן. כפי שדווח בבבלי, ממשל טראמפ עצר את משלוחי הדולרים לעיראק והשהה את התיאום הביטחוני עם בגדאד, במטרה להפעיל לחץ על המיליציות הפרו-איראניות במדינה.

התפקיד המרכזי של פקיסטן

פקיסטן ממשיכה למלא תפקיד מרכזי במאמצי התיווך. רמטכ"ל צבא פקיסטן, גנרל אסים מוניר, הגיע בימים האחרונים לטהראן במטרה "לצמצם פערים" בין הצדדים. משרד החוץ הפקיסטני הבהיר כי לבנון ממשיכה להיות חלק מהסכם הפסקת האש, במסר שנועד להרגיע את הצדדים המעורבים.

גורמים המעורבים במגעים ציינו כי השקט היחסי בזירה הלבנונית נתפס כגורם מרכזי המסייע למאמצי התיווך. במקביל, המפגש השני בין ישראל ללבנון יתקיים ביום חמישי הקרוב בוושינגטון, במסגרת המשך המגעים הדיפלומטיים ההיסטוריים בין שתי המדינות.

מתיחות במערכת היחסים הבינלאומית

על רקע המשא ומתן, נמשכת המתיחות במערכת היחסים הבינלאומית. רוסיה, בעלת בריתה של איראן, הפגינה בימים האחרונים עמדה תקיפה כלפי ישראל. הרשויות הרוסיות עצרו במוסקבה כ-40 ישראלים לחקירה בגין "מעורבות" במלחמה עם איראן, כאשר נמסר להם מסר ברור: "איראן היא בעלת בריתה של רוסיה ואויב שלה - הוא אויב שלנו גם".

המזרח התיכון נמצא בימים אלו ב-24 שעות שעשויות לקבוע את פני האזור לשנים הקרובות. בעוד מערכת הביטחון בישראל נמצאת בדריכות מקסימלית לקראת פקיעת הפסקת האש מחר, העיניים נשואות לאיסלמאבאד - האם המשא ומתן יצליח הפעם להניב פריצת דרך, או שהאזור יימצא שוב על סף התלקחות?