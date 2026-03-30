נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מתלבט את מי למנות ליורשו בבחירות הבאות, בין מרקו רוביו הלוחמני, זה שתמך בכל כוחו במערכה באיראן, אל מול ג'יי די וואנס השמרן המקורב לאנשי תנועת ה-MAGA - אמריקה תחילה | לפי הדיווח ב'רויטרס', טראמפ אף פנה ליועציו באופן ישיר: "ג'יי די או מרקו?" (חדשות)
בכיר אמריקני: מפקד פיקוד המרכז תדרך את טראמפ על תקיפה באיראן ומבצע משולב לישראל וארה"ב - עדיין על הפרק | התדרוך הראשון מאז תחילת המשבר מעורר הערכה כי הנשיא מתקרב להכרעה | ג'יי די ואנס מביע את עמדתו בנחרצות ופומבית | במקביל נמשך המו״מ לצד תגבור הכוחות באזור (אקטואליה)
אחרי סבב השיחות השלישי של נציגי ארה"ב ואיראן, שנפגשו בז'נבה מוקדם יותר היום, והדיווחים על "התקדמות במגים", סגן הנשיא ג'יי די ואנס מצנן את התלהבות | ואנס אמר כי המשא ומתן עם טהרן "היה טוב, אבל האיראנים לא מוכנים כרגע לעמוד בקווים האדומים שהציב הנשיא" | לדבריו, "טראמפ רוצה למצוא פתרון, בין אם דיפלומטי - או אפשרות אחרת" (חדשות)
פוסט שפרסם ג׳יי די ואנס ליום הזיכרון הבינלאומי לשואה עורר זעם בקהילה היהודית | מושל פנסילבניה היהודי תקף: ״הוא מעניק לגיטימציה לניאו-נאצים״ | בלשכת ואנס דוחים את הביקורת וטוענים: מדובר בצביעות פוליטית (בעולם)
הצבא האמריקני ממשיך לצבור כוחות עצומים במזרח התיכון, כאשר בימים הקרובים צפויה להסתיים פריסה נרחבת של אמצעי לחימה | בראד קופר, מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית נחת בישראל | במקביל, באיראן מאיימים: "הפעם נתייחס לכל תקיפה כאל מלחמה כוללת, ונגיב באופן הקשה ביותר" (חדשות)
מנחה מתנדב בתוכנית רדיו של אוניברסיטת מסצ’וסטס התפטר מתפקידו לאחר שקרא להרוג את סגן נשיא ארצות הברית, ג’יי.די. ואנס | משטרת האוניברסיטה פעלה מיד בתיאום עם ה-FBI והשירות החשאי, כדי להבטיח מענה מתאים (בעולם)
"חברות אינה תירוץ לפחדנות": בן שפירו שובר את הכלים בקרב חזיתי על נשמת הימין האמריקאי | בנאום דרמטי שזעזע את כנס AmericaFest, יצא שפירו למתקפה חסרת תקדים כשהוא מציב קו אדום נגד תיאוריות קונספירציה ואנטישמיות | בעוד שסגן הנשיא ג'יי.די ואנס מנסה להלך בין הטיפות ולמנוע פיצוץ במחנה, שפירו מבהיר: "ניצחון ללא אמת, הוא ניצחון עבור שקר" (חדשות בעולם)
סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס נשא אמש נאום סוחף בוועידת AmericaFest בפיניקס, שבו ביסס את מעמדו כיורש המיועד להנהגת תנועת ה-MAGA לקראת המרוץ לנשיאות ב-2028 | בדבריו קרא ואנס לתומכיו לאמץ בגאווה את זהותם, תוך שהוא מצהיר כי באמריקה של היום "כבר לא צריך להתנצל על היותך לבן" (חדשות בעולם)
על אף התקרית הקשה ברפיח וההפרות החוזרות והנשנות של חמאס, ידיה של ישראל כבולות תחת פיקוחם ההדוק והוראותיהם של האמריקנים שמעוניינים לשמר את הפסקת האש | גורם מדיני אמר כי "אנחנו לא יכולים לעשות את כל מה שאנחנו רוצים, בגלל מגבלות של ארצות הברית" (מדיני)
למרות בקשותיו של ראש הממשלה "לגלות איפוק", חברי הקואליציה התעקשו להעביר את חוק הריבונות, בעיצומו של ביקור בכירי הממשל האמריקני בירושלים | טראמפ הבהיר: "ישראל תאבד את התמיכה שלנו אם תספח את יהודה ושומרון" | נתניהו מנסה להרגיע: "אנחנו מדינה עצמאית, אך משתפים פעולה עם ידידתנו הגדולה" | ואנס מדגיש שוב כי נעלב מהמלך (חדשות)
ביקורו של סגן נשיא ארה"ב ג'יי. די. ואנס בישראל מסמן לא רק חיזוק ברית, אלא גם היכרות עם האיש שעשוי לעצב את הדור הבא של הימין האמריקני | ואנס, שצמח מילדות קשה למעמד של פוליטיקאי משפיע, מייצג תפיסה חדשה של ריאליזם זהיר ומדיניות פנים תחילה - שעלולה לשנות את פני היחסים בין שתי המדינות (מדיני, מגזין)
סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס תקף בחריפות את החלטת הכנסת לספח את יהודה ושומרון ומעלה אדומים, הצבעה שעברה בקריאה טרומית | ואנס אמר כי הוא נעלב מזה באופן אישי, והוסיף שטראמפ הבהיר שהוא נגד סיפוח וכי "זה לא יקרה" (בעולם)
סגן נשיא ארה"ב המבקר בישראל ביקש מנתניהו "לתת צ'אנס, להסכם לסיום הלחימה ברצועה ואף לסייע בישומו | נתניהו השיב לואנס: "גם אני רוצה לראות את ההסכם מצליח מאוד בשטח" | גורמים במערכת הביטחון חוששים מהאפשרות שסגן הנשיא יוביל למספר החלטות שהתנאים בשטח לא מאפשרות אותן (מדיני)