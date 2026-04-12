הרמטכ"ל מורה: כוננות מיידית לחידוש המבצעים באיראן

צה"ל נכנס לכוננות מלחמתית מלאה לנוכח קריסת המשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן. על פי דיווח של יוסי יהושע, הרמטכ"ל הורה על מעבר לנוהל קרב סדור בדומה למתכונת שהופעלה ערב המבצעים הקודמים על אדמת הרפובליקה האיסלאמית. המהלך מגיע בעקבות הכרזתו של סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס כי השיחות בפקיסטן התפוצצו לאחר שאיראן סירבה לקבל את התנאים האמריקניים.

אגף המודיעין בצה"ל הגביר את קצב בניית המטרות באיראן, תוך התמקדות במתקנים אסטרטגיים ברחבי המדינה. גורמים בכירים במערכת הביטחון מדגישים כי למרות הכוננות המוגברת, טרם התקבלה החלטה פוליטית על ביצוע פעולה צבאית. עם זאת, הנחיית הרמטכ"ל ברורה: צה"ל חייב להיות מוכן לחזור למלחמה בהתראה קצרה ביותר. "לא הגענו להסכם" - ואנס מכריז על כישלון סגן הנשיא האמריקני הודיע הבוקר (ראשון) כי בתום 21 שעות של שיחות מרתוניות באסלאמאבאד, הצדדים לא הצליחו להגיע להסכם. "עסקנו בכך כבר 21 שעות, וניהלנו מספר דיונים ענייניים עם האיראנים", מסר ואנס לעיתונאים. "הבשורה הרעה היא שלא הגענו להסכם. ואני סבור שזו בשורה רעה לאיראן הרבה יותר משהיא בשורה רעה לארצות הברית". שוטרים חוצצים בין צעירי הפלג השואגים "יהרג ואל יעבור" ובין הרכבת | צפו נחמן שטרנהרץ | 13:17 ואנס הבהיר כי ארה"ב הציגה את "ההצעה הסופית והטובה ביותר", אך איראן בחרה שלא לקבל אותה. "אנחנו צריכים לקבל אישור לכך שאיראן לא תשיג נשק גרעיני", הדגיש סגן הנשיא. "הבהרנו היטב מהם הקווים האדומים שלנו, על מה אנחנו מוכנים להתגמש ועל מה אנחנו לא מוכנים להתגמש. עשינו זאת בצורה הברורה ביותר, והם בחרו שלא לקבל את התנאים שלנו".

איראן: "לא זכיתם באמון שלנו"

מנגד, הגיעה התגובה הרשמית מטהראן - והיא מציגה תמונה שונה לחלוטין. יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, שהוביל את המשלחת מטעם טהראן, מסר כי "לפני המו"מ הדגשתי שיש לנו רצון טוב והכוונות הדרושות, אך בשל הניסיון משתי המלחמות הקודמות - איננו בוטחים בצד השני". לדבריו, "עמיתיי במשלחת האיראנית הציגו יוזמות צופות פני עתיד, אך הצד השני בסופו של דבר לא הצליח לזכות באמון המשלחת בסבב הזה".

קאליבאף הבהיר כי "ארצות הברית הבינה את ההיגיון והעקרונות שלנו, וכעת הגיע הזמן שהיא תחליט אם היא מסוגלת לזכות באמון שלנו או לא". הוא הציג את המשא ומתן כחלק ממאבק רחב יותר, כשהוא מציין כי "אנו רואים בדיפלומטיה של כוח שיטה נוספת לצד המאבק הצבאי למימוש זכויות העם האיראני".

התגובה הישראלית: "תאום מלא בין המדינות"

השר מיקי זוהר התייחס לפיצוץ במשא ומתן בהתייחסות ישראלית ראשונה. "ההתעקשות האמריקאית למנוע מאיראן נשק גרעיני מוכיחה את התאום המלא בין המדינות", מסר זוהר. הוא הוסיף כי "עשרות שנים של נחישות מצד ראש הממשלה, אין ספור פעולות מונעות ומתקפה אדירה של ישראל וארה"ב ב'עם כלביא' וב'שאגת הארי' בעזרת השם יביאו את ההישג הכי חשוב שידענו - מניעת נשק גרעיני שאיים להשמיד את ישראל".

בעולם התורה עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות, כשגדולי ישראל קוראים לציבור להתחזק בתפילה ובלימוד התורה. הקריסה הדיפלומטית מעלה חששות ממשיים מפני חידוש הלחימה בעוצמה, בדיוק כשהפסקת האש השברירית עדיין מתקיימת באיראן אך הלחימה נמשכת בלבנון.

סין מנצלת את המומנטום

על רקע קריסת השיחות, דיווחים מודיעיניים חושפים כי סין נערכת לשלוח מערכות הגנה אווירית חדשות לאיראן בתוך שבועות ספורים. על פי הערכות המודיעין האמריקני, המשלוח צפוי לכלול מערכות טילים אישיים נגד מטוסים המשוגרים מהכתף. כדי להסוות את מעורבותה ולהימנע מסנקציות ישירות, סין פועלת לנתב את המשלוחים דרך מדינות שלישיות.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הבהיר בתגובה כי "אם סין תעשה זאת, יהיו לה בעיות גדולות", אם כי לא פירט מעבר לכך. המהלך הסיני מצטרף למגמה רחבה יותר של שיתוף פעולה בין אויבי המערב, כשבייג'ינג מנצלת את הוואקום הדיפלומטי כדי לחזק את בעלות בריתה במזרח התיכון בדיוק כשהפסקת האש עולה על שרטון.

יצוין כי במקביל לכוננות המוגברת, צה"ל ממשיך לפעול בזירה הלבנונית. הלילה זוהה משגר רקטות טעון ומוכן לשיגור במרחב ג'ויא שבדרום לבנון. מיד לאחר הזיהוי, המשגר הותקף והושמד בסגירת מעגל מהירה בטרם שיגר לעבר מדינת ישראל. עדכונים נוספים בהמשך.