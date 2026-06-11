תיעוד מבצעי: כך נערכת ארה"ב למתקפה הגדולה על איראן

מטוסי הקרב בפעילות לילית במזרח התיכון ( צילום: ארכיון )

בפעם השנייה תוך 48 שעות, כוחות צבא ארצות הברית יצאו הלילה (בין רביעי לחמישי) למבצע תקיפות נרחב נגד יעדים אסטרטגיים בשטחה הריבוני של איראן. המתקפה האמריקנית, שבוצעה שעות ספורות לאחר דיון דרמטי בבית הלבן, כללה שימוש בטילי טומאהוק מתקדמים וגיחות של חיל האוויר והמרינס האמריקני.

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב פרסם הודעה רשמית בה נמסר כי "כוחות פיקוד המרכז השלימו תקיפות נוספות להגנה עצמית נגד מטרות שונות באיראן". על פי ההודעה, הכוחות האמריקניים ביצעו תקיפות נגד יכולות המעקב הצבאיות של איראן, מערכות תקשורת ואתרי הגנה אווירית ברחבי המדינה.

ארה"ב וערב הסעודית הדגימו טכנולוגיות נגד-מל"טים ( צילום: צבא ארה"ב | חשבון רשמי )

יעדים אסטרטגיים ברחבי איראן "סוף המשחק": מבצע ההשתלטות האמריקני על האי האיראני - שבבית הלבן שומרים כמוצא אחרון יוסי נכטיגל | 18:02 היעדים שהותקפו לא היו אקראיים: מדובר במוקדים אסטרטגיים קריטיים, בהם מרכזי תקשורת צבאיים ואתרי הגנה אווירית המהווים את עמוד השדרה של מערך ההגנה האיראני. הפיצוצים העזים הרעידו שישה מוקדי מפתח ברחבי המדינה, ביניהם קראג', בנדר עבאס, סינאנדאג' וורמין. על פי דיווחים מאיראן, הופעלו מערכות הגנה אווירית במחוז פארס, באי קשם ובבירה טהרן. כמו כן, דווח על פיצוצים שנשמעו באי קיש, באי קשם ובסיריק הסמוכה למצר הורמוז - נקודת המעבר האסטרטגית של מכליות הנפט העולמיות. טראמפ: "נפוצץ אותם, הם חייבים לחתום" הנשיא דונלד טראמפ, שמוביל קו ניצי ובלתי מתפשר, הבהיר את תכלית המבצע במסר חסר תקדים שפרסם ברשת X: "נפוצץ אותם, הם חייבים לחתום על הסכם". בוושינגטון מנסים לשדר ריסון מחושב ומגדירים את הפעולות כ"תקיפות להגנה עצמית", זאת בתגובה לשרשרת פרובוקציות איראניות נגד בעלות בריתה של ארה"ב באזור. בצבא ארה"ב הדגישו כי התקיפות בוצעו כתגובה ל"תוקפנות בלתי מוצדקת ומתמשכת מצד איראן", והוסיפו כי אמצעים של חיל הנחתים האמריקני, חיל האוויר וחיל הים שיגרו חימושים מדויקים לעבר מטרות איראניות שהיוו איום על כוחות אמריקניים ועל ספינות סחר בינלאומיות.

כוח המשימה "טופ נוטש" באזור האחריות של @CENTCOM ( צילום: צבא ארה"ב המרכזי והארמייה השלישית @usarmycentral )

צבא ארה"ב לא מסתפק רק בכוח אש; התיעודים המבצעיים מהשטח חושפים פריסה רחבת היקף של מערכות הגנה אווירית מתקדמות, תרגול של הזרמת דלק באוויר למטוסים בגיחות ארוכות טווח, והיערכות של כוחות המרינס למשימות מיוחדות. "אנחנו לא רק מגיבים, אנחנו ערוכים לכל תרחיש", מציינים גורמים בפיקוד המרכז, כשהם מבהירים כי כל תרגיל ותמרון בשטח מיועד להעביר מסר חד-משמעי לטהראן: המערך האמריקני ערוך, מוכן ודרוך להלום בכל עת.

איראן מגיבה: תקיפות במפרץ ואיום לסגור את הורמוז

בטהראן לא נותרו חייבים. במהלך הלילה ביצעה איראן סדרת תקיפות נגד מדינות המפרץ, כשבמוקד ניסיונות לפגוע במפקדת הצי ה-5 האמריקני בבחריין ותקיפות נוספות בכוויית. המתיחות הגיעה לשיא כאשר משרד החוץ האיראני הצהיר כי בידי טהראן היכולת לסגור את מצרי הורמוז – נתיב השיט החשוב ביותר בעולם להובלת נפט.

אף שוושינגטון הכחישה את הצלחת המהלך, השווקים הגיבו בחרדה ומחירי הנפט זינקו בדולר אחד לחבית תוך שעות בודדות. משמרות המהפכה האיראניות הודיעו כי "מצר הורמוז נסגר לתנועת כל סוגי כלי השיט, כל כלי שיט שינסה לעבור יותקף".

שגריר איראן באו"ם, אמיר סעיד איראוואני, הפנה קריאה לנשיא טראמפ במהלך דיון חירום של מועצת הביטחון: "לא ניתן להשיג הסכם ארוך טווח באמצעות איומים, הפחדה או שימוש בכוח. נשיא ארצות הברית חייב להימנע מאיומיו החוזרים ונשנים נגד איראן".

אזעקות בצפון ישראל

גם צפון ישראל לא נותר אדיש לסערה. אזעקות נשמעו הלילה ביישובי קו העימות, בהם מטולה ומשגב עם, ועוררו דריכות שיא בקרב התושבים. עם זאת, בצה"ל הרגיעו ומסרו כי לא זוהו שיגורים משטח לבנון לישראל, ומעריכים כי מדובר בהדי הפיצוצים והפעילות האווירית הענפה באזור.

נכון לרגע זה, ממשל טראמפ מבהיר כי כל האופציות נותרו על השולחן עד להשגת הסדר חדש ומקיף, מה שמעיד על כך שהסופה במזרח התיכון רחוקה מלהסתיים. הנשיא טראמפ הבהיר היום בצהרים כי "אנחנו הולכים לתקוף את איראן חזק מאוד היום. הכנו אותם אתמול ונכה אותם שוב היום, הם חייבים לחתום על עסקה".