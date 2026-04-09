בעוד במשמרות המהפכה מציעים נתיב מעבר "בטוח" בשליטתם במיצר הורמוז, חברות הענק כמו 'מארסק' מבהירות כי ללא ודאות ביטחונית מוחלטת, הספינות לא יחזרו למים המאוימים | הפסקת האש השברירית בין ארה"ב לאיראן טרם שכנעה את השוק העולמי כי האזור נקי מסיכונים וממכשולים ימיים (העולם הערבי)
צה"ל חיסל בטהרן את מוחמד רצ'א אשרפי, האחראי על מערך הנפט במיליארדי דולרים של משמרות המהפכה. החיסול המדויק, עליו דווח ב-World Defense News, מהווה פגיעה אנושה בצינור החמצן הכלכלי שמממן את טילי החיזבאללה והחות'ים (צבא וביטחון)
'האקונומיסט' פרסם כי איראן מרוויחה כעת כמעט פי שניים ממכירות נפט מדי יום לעומת התקופה שלפני תחילת המלחמה | המדינה מייצאת כיום בין 2.4 ל-2.8 מיליון חביות ביום | קופת המלחמה של איראן קבורה עמוק באסיה, הרחק מהישג ידו של החימוש הישראלי (בעולם)
המלחמה במזרח התיכון מקפיצה את מחירי הנפט, ומי שגוזר את הקופון הוא הקרמלין שרואה את הכנסותיו מהאנרגיה מכפילות את עצמן תוך חודש אחד בלבד | בעוד העולם עוקב בדאגה אחרי המצור על מיצרי הורמוז, ולדימיר פוטין נהנה מרווחי עתק בלתי צפויים ומהקלות זמניות בסנקציות האמריקאיות (חדשות בעולם)
איראן חידשה הבוקר את הירי לעבר מדינת ישראל שבעה מטחים כבדים לעבר איזור המרכז וכן לצפון, בתל אביב ובצפון - יש פצועים | לוחם צה"ל נפצע באורח קשה כתוצאה מפגיעה מפצמ"ר בדרום לבנון | צה"ל בגל תקיפות באיראן • כתבה מתעדכנת (צבא)
הפנטגון הורה על פריסת אלפי לוחמים מהדיוויזיה המוטסת ה-82 במזרח התיכון, בעוד הנשיא טראמפ מסרב לשלול הצבת כוחות על אדמת איראן | המתיחות בשיאה עם הגעת ספינות מלחמה וכוחות נחתים לאזור, כשעל הכוונת נמצאים נכסים אסטרטגיים של טהרן (חדשות בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מתמודד בימים אלו עם לחץ גובר בעקבות המלחמה עם איראן, מה שמאלץ אותו לנקוט בצעדים מהם היה רוצה להימנע | לאחרונה הודיע הממשל על מהלך כפוי, שישחרר בסופו של דבר מיליארדי דולרים לאיראנים (בעולם)
בזמן שהמזרח התיכון בוער ובעלות בריתה של איראן סופגות אש ישירה, דווקא "שודדי הים" מתימן שומרים על דממה מחשידה | האם מדובר בשינוי אסטרטגי מחושב או בניסיון נואש של הארגון להציל את שארית שלטונו? | לא הכל פרוקסי (העולם העברי)
סוכנות הידיעות האיראנית "פארס" פרסמה תיעודים אסטרטגיים של תשתיות האנרגיה הקריטיות ביותר במזרח התיכון, במה שנראה כסימון מטרות גלוי ומאיים | בטהרן מבהירים: אם רשת החשמל האיראנית תותקף – המפרץ הפרסי יוחשך ובסיסי ארה"ב יהיו הראשונים לשלם את המחיר (העולם הערבי)
בעוד כוחות מארינס נוספים זורמים למזרח התיכון, העולם דרוך לקראת פקיעת הדד-ליין שהציב נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לפתיחת מצרי הורמוז | הדיווחים האחרונים חושפים כי המלחמה עוברת לשלב קריטי של שליטה על עורקי האנרגיה העולמיים (בעולם)
נבואות חז"ל פוגשות את נושאות המטוסים במפרץ: הצצה נדירה אל מאחורי הקלעים של המערכה הימית שמרסקת את הכלכלה ומשנה את פני המערב | דונלד טראמפ מול איראן, סין מול נאט"ו, והמחיר והכאב של "שיבר האנרגיה" שנסגר | ניתוח גיאופוליטי מטלטל על קו השבר של האנושות (מגזין)