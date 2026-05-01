מתקן הנפט הרוסי בוער ( צילום: מסך )

הלילה ביצעו יחידות העילית "אלפא" של ה-SBU מבצע מורכב ומדויק נגד תחנת השאיבה וההפצה (LPDS) של חברת "טרנסנפט" בעיר פרם. המתקן, המהווה צומת מפתח במערכת הצינורות הרוסית, עלה בלהבות כאשר על פי הדיווחים כמעט כל מאגרי הנפט באתר נשרפו בו-זמנית. תושבים ברדיוס של עד 30 קילומטרים דיווחו על "גשם נפט" מבהיל שהכתים מכוניות, בגדים ועור.

