מכה בצומת מפתח

"גשם נפט": מתקפה חסרת תקדים בלב רוסיה לאחר פגיעה במתקן אסטרטגי 

מתקפת כטב"מים נועזת של שירות הביטחון האוקראיני הבעירה  מתקן נפט אסטרטגי | השריפה האדירה גרמה למשקעי נפט שחורים לרדת מהשמיים על בתי התושבים (חדשות בעולם)

הלילה ביצעו יחידות העילית "אלפא" של ה-SBU מבצע מורכב ומדויק נגד תחנת השאיבה וההפצה (LPDS) של חברת "טרנסנפט" בעיר פרם. המתקן, המהווה צומת מפתח במערכת הצינורות הרוסית, עלה בלהבות כאשר על פי הדיווחים כמעט כל מאגרי הנפט באתר נשרפו בו-זמנית. תושבים ברדיוס של עד 30 קילומטרים דיווחו על "גשם נפט" מבהיל שהכתים מכוניות, בגדים ועור.

במקביל למתקפה בפרם, נפגעו יעדים אסטרטגיים נוספים במחוז אורנבורג, בהם בית הזיקוק "אורסק" אחד הגדולים ברוסיה ומפעל לבניית מכונות. לפי המודיעין האוקראיני, מדובר בחלק מתוכנית שיטתית לצמצום פוטנציאל הייצוא של רוסיה ופגיעה בבסיס הכלכלי המממן את המלחמה.

הנשיא זלנסקי שיבח את הדיוק של ה-SBU והבהיר כי מדובר בתגובה מוצדקת לטרור הרוסי. עד כה, מסע הכטב"מים האוקראיני הצליח להשבית כ-40% מיכולת ייצוא הנפט של רוסיה, דבר היוצר מחסור במשאבים עבור הצבא הרוסי בחזית.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל [email protected].

