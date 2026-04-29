בבלי
הדוקר קיבל התקף לב

דרמה בלונדון: מחבל דקר חרדים בלב גולדרס גרין; מתנדבי 'השומרים' הסתערו ומנעו טבח

אירוע דקירה מזעזע הרעיד בצהריים את רחוב גולדרס גרין בלונדון, הלב הפועם של הקהילה החרדית בעיר. גבר חמוש בסכין פתח במסע דקירות לאורך הרחוב, בניסיון מוצהר לפגוע בעוברי אורח חרדים שנקרו בדרכו. במהלך מסע התקיפה, הצליח המחבל לפגוע בשני יהודים חרדים שנפצעו מדקירות; הם קיבלו טיפול רפואי ראשוני בזירה על ידי מתנדבי ארגון "הצלה" ומצבם מוגדר יציב.

האסון הכבד נמנע בזכות תגובה הירואית ומהירה של מתנדבי ארגון "השומרים" המקומי. המתנדבים, שזיהו את המחבל רץ עם סכין שלופה, הסתערו עליו ללא היסוס והצליחו לרתק אותו לקרקע תוך סיכון חייהם. הם החזיקו בתוקף עד להגעת כוחות המשטרה, שעצרו אותו באמצעות טייזר. נכון לשעה זו, המשטרה טרם פרסמה את זהות החשוד והמניע נמצא תחת חקירה אינטנסיבית. למרות שהרשויות טרם סיווגו את האירוע רשמית, אינדיקציות ראשוניות מצביעות על כך שהחקירה מתנהלת תחת חשד לפיגוע טרור.

בקהילה החרדית בלונדון מציינים בשבח את תושייתם המופלאה של מתנדבי "השומרים" שמנעו בגופם אירוע רב נפגעים בלב השכונה. במקביל, כוחות אבטחה מתוגברים נפרסו ברחבי גולדרס גרין מחשש לאירועי המשך ולצורך הגברת תחושת הביטחון של התושבים המקומיים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר