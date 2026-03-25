מוג'תבא חמינאי, בנו של המנהיג העליון של איראן המחוסל, נבחר בתחילת השבוע לרשת את אביו | למרות שלא החזיק מעולם בתפקיד רשמי במשטר - במשך שני עשורים ניהל את משרד אביו | במקביל, בנה אימפריית נדל"ן ענקית: ממלונות הילטון בגרמניה ועד אחזקות בדובאי, לונדון ופריז, כל זאת לצד שורת השקעות מחברות ספנות במפרץ הפרסי ועד חשבונות בנק בשווייץ (מגזין)
חברת אל על מודיעה על היערכות למבצע חילוץ ענק עם פתיחת נתב"ג, הכולל טיסות ישירות מארה"ב, המזרח ואירופה. התוכנית כוללת פתרונות יצירתיים כמו נחיתות בטאבה ובעקבה בתיאום גורמי הביטחון, כאשר לקוחות החברה שטיסתם בוטלה יוחזרו ללא עלות נוספת (בארץ)
האדמו"ר מרחמסטריווקא הופיע השבוע לביקור בזק בשכונת סטמפורד היל בלונדון, בשיאו של הביקור פיאר הרבי מעמד הכנסת ספר תורה לבית מדרשו • המונים נהרו לרחובות ללוות את התורה בריקודים ובשמחה של מצווה • קבוצה מובחרת של חסידים זכתה לנסוע עם הרבי ברכבו בעת מסעו ולהגיש לו קוויטלעך • וגם סעודת המצווה שנערכה בשעה שלוש לפנות בוקר סיקור ותיעוד ענק (חסידים)
גדולי רבני לונדון התכנסו השבוע להכריע הכרעה היסטורית להעביר את המערכה נגד גזירת החינוך לבית המשפט העליון • לאחר שנות מאבק בערכאות הנמוכות, הוחלט להשתמש בכלי המשפטי החזק ביותר נגד ניסיונות ההתערבות של הממשלה בחומר הלימודים • "לא נשנה כמלוא הנימה ממה שקיבלנו מרבותינו" • כל הפרטים מהאסיפה הדרמטית ורשימת הרבנים המשתתפים (חרדים)
בְּאֶרֶץ מְגוּרֵי אָבִיו | התרגשות כבירה בלונדון הבירה, לאחר למעלה מחמש שנים של הנהגה, האדמו"ר מסאדיגורה שב לעיר בה קנה את תורתו בצעירותו | המונים נוהרים לבית האכסניה אצל הנגיד ר' אבא חייא פריד כדי לקדם את פני המנהיג הנערץ שהגיע לרגל שמחת גיסו | גדולי רבני אירופה עולים להתברך בקודש פנימה בביקור שמעורר התרגשות עצומה בקרב כלל הקהילות בלונדון | תיעוד מיוחד מהימים הראשונים של הביקור בממלכה הבריטית (חסידים)
איסלאמיסטים מלונדון מבקשים להשתלט על מבנה בית כנסת בן מאה שנים שעומד למכירה פומבית | בסרטון שפרסם אדם בלבוש סלאפי, הוא נראה מבקש להתרים את המוסלמים המקומיים כדי להפוך את המקום למסגד ומרכז איסלאמי, רח"ל (חדשות)
אבל כבד בעולם התורה וביהדות החרדית באירופה: בלונדון הסתלק לבית עולמו הגאון הישיש, שריד לדור דעה ומנהיגה הרוחני של הקהילה החרדית בבריטניה, הגאון רבי אליקים שלזינגר זצ"ל, ראש ישיבת "הרמה", כשהוא בשנת ה-105 לחייו | וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה' | קווים ראשונים לדמותו היוקדת (דיין האמת)
שוד יוצא דופן התרחש אתמול בריצ'מונד, בריטניה, כאשר שני שודדים פרצו לאור יום חלון ראווה של חנות תכשיטים, וגנבו משם מכל הבא ליד | הבעלים המבוהלים החלו להכות את השודדים וניסו להוציא חלק מהסחורה מחלון הראווה | תיעוד הזוי (בעולם)
הנסיך הארי הגיע לבית המשפט העליון בלונדון כדי לסיים את "הפרק האחרון" במסע הצלב שלו נגד התקשורת הלא-עניינית | עם האשמות על האזנות סתר, פריצה לבתים ושימוש בבלשים פרטיים, הדוכס מסאסקס נחוש לחשוף את ה"שלדים בארון" של ה-Daily Mail (חדשות בעולם)
המוני תושבי לונדון נהרו במהלך השבת האחרונה לשכונת סטמפורד היל כדי להסתופף בצלו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט, בביקורו הראשון בחו"ל מאז עלה על כס ההנהגה | השיא נרשם בליל שבת כאשר קהל עצום גדש את עריכת השולחן עד לשעות הקטנות | צפו בתיעוד ממוצאי השבת: סעודה שלישית, הבדלה ומלווה מלכה (חסידים)
תחקיר חושף: איראן הקימה "בנק צללים" מתוחכם בקריפטו והעבירה מיליארד דולר מתחת לאף של המודיעין הבריטי • הכסף ששימש למימון חמאס וחיזבאללה עבר דרך זירות מסחר בלונדון • הזינוק בפעילות: 2,500% בשנתיים (בעולם)
ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה, צחי ברוורמן, נחקר בלהב 433 בחשד לשיבוש חקירה והפרת אמונים, האם בשל החקירה הוא יאבד את תפקידו בשגרירות בלונדון? שר החוץ: "עמדתי היא כי פגיעה באדם, במשרתו או בתפקידו בשלב המקדמי של החקירה אינו עולה בקנה אחד עם ערכי יסוד של זכויות אדם" (חדשות חוץ)