שלוש בנות הטיחו ילד חרדי בלונדון לעבר תריס של חנות והותירו אותו במצב של הלם, כך לפי פרסום היום של ארגון "שומרים" לונדון.

ארגון שומרים הודיע כי הוא מלווה את המשפחה וקורא לציבור לסייע באיתורן.

לפי הדיווח שפרסם הארגון, ​ילד יהודי נזרק מעל אופניו בשכונת סטמפורד היל במה שהוגדר כאירוע שבוצע "למען הצחוק". התקיפה היא המקרה האחרון בשורה של תקיפות אנטישמיות המכוונות נגד הקהילה היהודית האורתודוקסית בשכונה הלונדונית.

​התלמיד רכב על אופניו בדרכו חזרה מבית הספר, כאשר שלוש בנות שעברו בסמוך אליו השליכו אותו לעבר תריס של חנות.

לפי הדיווח, הבנות צחקקו בשעה שהילד ניסה לשמור על שיווי משקלו כשהוא שרוי בהלם מהפגיעה.

​מצלמות אבטחה המוצבות באזור תיעדו את הילד כשהוא נראה המום ומתנדנד בעת שעמד על רגליו לאחר הנפילה. מתנדבי ארגון שומרים ומנדי מסרו כי הם תומכים בילד ובבני משפחתו בעקבות התקרית.

​עד כה, איש מהתוקפים לא זוהה על ידי הרשויות. הציבור, עדי ראייה או קורבנות נוספים של אירועים דומים נקראו ליצור קשר עם ארגון שומרים ולמסור מידע רלוונטי.