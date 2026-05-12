יו"ר הפרלמנט האיראני ונשיא איראן ( צילום: רשתות ערביות )

בצל הקריסה המסתמנת של המשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן, מתגברים החששות כי דמויות בכירות בהנהגת טהראן עלולות להימלט לרוסיה. שם, על פי אזהרת מומחים, הם יחפשו מקלט כדי "להמשיך בהתקוממות שלהם ולחתור תחת כל משטר חדש שיקום".

המשבר בשיחות מגיע בעיתוי שבו ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בראיון לתוכנית "60 דקות" של רשת CBS כי הפלת המשטר באיראן עשויה להיות כעת תוצאה ריאלית. נתניהו ציין כי קריסה כזו תפרק את "הפיגומים" של רשת שלוחות הטרור העולמית של טהראן, ועשויה להביא גם לסיום השפעת חיזבאללה באזור. "כל הפיגומים של רשת פרוקסי הטרור שבנתה איראן יקרסו אם המשטר באיראן יקרוס", אמר נתניהו. "אני חושב שאי אפשר לחזות מתי זה יקרה. האם זה אפשרי? כן. האם זה מובטח? לא", הזהיר. מודל אסד: אסטרטגיית היציאה של ההנהגה "מבזה את האלוקים": הפסק הנוקב של הגר"י זילברשטיין על הנסיעה ברכב לבית הכנסת חיים רוזנבוים | 19:02 כאשר האופציות הדיפלומטיות נראות כמיצו את עצמן ויציבות המשטר מוטלת בספק, מומחה מציע כי אסטרטגיית היציאה שההנהגה עשויה לשקול דומה לזו של נשיא סוריה, בשאר אל-אסד, שנמלט מסוריה בשנת 2024. "אם המצב ימשיך להידרדר, כמה דמויות בכירות עשויות ללכת בדרכו של המעגל הקרוב של בשאר אל-אסד ולחפש מקלט ברוסיה", אמר סעיד גולקאר, מומחה למזרח התיכון ויועץ בכיר בארגון "מאוחדים נגד איראן גרעינית" (UANI), לפוקס ניוז. גולקאר ציין כי יעדי הבריחה יהיו תלויים ככל הנראה בדרג הפוליטי והצבאי: דמויות כמו יו"ר הפרלמנט מוחמד באקר קאליבאף עשויות לפנות למוסקבה, בעוד דרגים נמוכים יותר סביר להניח שיחפשו מקלט בעיראק או באפגניסטן, שם משמרות המהפכה (IRGC) שומרים על קשרים מבצעיים.

מוחמד באקר קאליבאף ( צילום: תקשורת איראנית )

"עבור הדמויות הבכירות ביותר, רוסיה תהיה ככל הנראה היעד הסביר ביותר, כפי שראינו עם בשאר אל-אסד", אמר גולקאר, והוסיף כי בכירים רבים כבר העבירו את הונם ל"רשתות פיננסיות מחוץ לאיראן".

כזכור, קאליבאף שיגר לאחרונה מסר מאיים לנשיא טראמפ, כשהוא מדגיש כי "אין כל חלופה מלבד לקבל את זכויותיו של העם האיראני כפי שהן מפורטות בהצעת 14 הנקודות". יו"ר הפרלמנט האיראני הזהיר: "ככל שהם ימשיכו לגרור רגליים, כך משלמי המסים האמריקאים ישלמו על כך יותר".

יורש בערפל: גורלו של מוג'תבא חמינאי

המשבר הנוכחי החל בעקבות מותו של המנהיג העליון, האייתוללה עלי חמינאי, בתחילת 2026, עם פרוץ מבצע "זעם אפי" (Operation Epic Fury). בנו, מוג'תבא חמינאי, הוכרז כיורשו, אך דיווחים ממשיכים להצביע על כך שהוא נפצע קשה בתקיפות ונעדר מהמשא ומתן האחרון.

גולקאר הסביר כי "המדינה הבלתי נראית", או ה-Bayt-e Rahbari (לשכת המנהיג), תוכננה לשרוד גם "עריפת ראשים" של ההנהגה. עם זאת, הוא ציין כי המחיר האידיאולוגי של בריחת מנהיגים יהיה גבוה מאוד.

"בתוך התרבות האידיאולוגית של המשטר, עזיבת המדינה בזמן קריסה תיחשב כעריקה", ציין גולקאר. אך ככל שהשברים בצבא מעמיקים ושאלת הירושה נותרת לא פתורה, "מודל אסד" של חסות רוסית נראה אטרקטיבי יותר עבור אלו שבצמרת.

לגבי מוג'תבא, גולקאר הוסיף: "הוא או מת, או במצב גרוע כל כך שהוא אינו יכול לשלוח שום מסר בווידאו או בקול. אם הוא אכן מת מפצעיו, לא היה יורש טבעי ברור. הוא היה אמור להיות ההמשכיות של המשטר".

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לאחרונה למצבו של המנהיג העליון החדש, ואמר: "אני לא יודע אם הוא בכלל בחיים. עד כה, אף אחד לא הצליח להראות אותו. אני שומע שהוא לא בחיים".

מנגנון להישרדות בלבד

למרות הכאוס, גולקאר מדגיש כי המערכת נבנתה להתמודדות עם משברים מסוג זה: "המטרה היא להבטיח שהמשטר יוכל לשרוד גם אם המוסדות הרשמיים נפגעו, מנהיגים נהרגו או שהממשלה האזרחית הפסיקה לתפקד".

"הייתי מתאר זאת כמשטר שנועד לא רק למשול, אלא תמיד לנסות ולשרוד עריפת ראשים", סיכם גולקאר.

בתוך כך, רשת CNN דיווחה כי יועציו הבכירים של הנשיא טראמפ טוענים שהוא "שוקל ברצינות רבה יותר מבשבועות האחרונים" חזרה ללחימה נגד איראן. לפי הגורמים הבכירים, הנשיא טראמפ נהיה "פחות סבלני" לסגירת מצר הורמוז ולפילוג בהנהגה האיראנית.