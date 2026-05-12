יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף שיגר הבוקר (שלישי) מסר מאיים לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כשהוא מדגיש כי "אין כל חלופה מלבד לקבל את זכויותיו של העם האיראני כפי שהן מפורטות בהצעת 14 הנקודות".

בפרסום ברשת החברתית X, הבהיר קאליבאף: "כל גישה אחרת תהיה חסרת תוצאה לחלוטין; לא יותר מכישלון אחר כישלון".

יו"ר הפרלמנט האיראני הוסיף והזהיר: "ככל שהם ימשיכו לגרור רגליים, כך משלמי המסים האמריקאים ישלמו על כך יותר". האיום הכלכלי מצטרף למסרים מאיימים קודמים שהעביר קאליבאף בימים האחרונים, כשהוא מזהיר כי "המשוואה החדשה של מצר הורמוז מתייצבת".

כזכור, איראן דחתה לפני מספר ימים את הצעת השלום האמריקנית, כאשר גורמים בטהראן הבהירו כי "ההצעה משולה לכניעה לדרישות המופרזות של טראמפ". הדחייה האיראנית משקפת את הקשיחות המתמשכת של המשטר מול הלחץ האמריקאי המתגבר.