המענה לאיראן: רחפן שמזהה מוקשים מבלי לגעת במים

רחפן לטווח ארוך של מעקב ימי ( צילום: פרופיל X רשמי של פיקוד ההגנה הדני. )

בעוד מדינות מערביות מתמודדות עם האיום הגובר של צוללות ומוקשים ימיים, חברת UMag Solutions הדנית חשפה פיתוח טכנולוגי דרמטי שעשוי לשנות את פני הלוחמה הימית. מערכת F1Mag, המבוססת על חישה קוונטית מתקדמת, מותקנת על רחפנים ומאפשרת זיהוי איומים תת-ימיים בזמן אמת מבלי שהמערכת תיגע כלל במים.

הפיתוח החדשני מגיע בתזמון קריטי, על רקע ההסלמה הגוברת בזירה הימית העולמית ופעילות המוקשים האיראנית שהחלה בתחילת 2026. בניגוד לשיטות קונבנציונליות התלויות בצוללנים, בספינות סריקה איטיות ובתנאי מזג אוויר נוחים, המערכת המוטסת פועלת מהאוויר ואינה מושפעת מעכירות המים, גלים או כיסוי קרח. יכולות חסרות תקדים: 6,000 הקטרים בשעה היכולות הטכניות של F1Mag מרשימות במיוחד. המערכת מסוגלת לאתר צוללות בעומק של למעלה מ-500 מטרים מתחת לפני המים, ומוקשים ימיים בעומק של עד 30 מטרים. קצב הסריקה מגיע ל-6,000 הקטרים בשעה - שטח העולה על 60,000 דונם בשעה אחת בלבד. מדובר בקפיצת מדרגה דרמטית לעומת השיטות המסורתיות. יתרון משמעותי נוסף של המערכת הוא היותה "אגנוסטית לרחפן" - ניתן להרכיבה על מגוון רחב של פלטפורמות טיסה קיימות, מה שהופך אותה לזמינה וחסכונית משמעותית בהשוואה להפעלת ספינות ייעודיות לציד צוללות. העלות התפעולית הנמוכה והגמישות המבצעית הופכות את F1Mag לכלי אטרקטיבי עבור צבאות רבים.

צוללת גרעינית רוסית ( צילום: Shutterstock )

המענה לאיראן במיצרי הורמוז

השקת המערכת מגיעה על רקע החרפה משמעותית של האיומים בזירה הימית. איחוד האמירויות נאלצה ליירט כטב"מים איראניים שנורו לעברה, ומכליות נפט נאלצות לכבות את מכשירי המעקב שלהן מחשש לתקיפות. פעילות המוקשים האיראנית במיצרי הורמוז מהווה איום ממשי על נתיבי הסחר העולמיים ומייקרת באופן דרסטי את הביטוחים הימיים.

בניגוד לאמצעים קונבנציונליים, F1Mag מספקת נתונים מדויקים בזמן אמת המאפשרים לנטרל איומים לפני שהם משביתים את הסחר העולמי. המערכת אינה תלויה במזג אוויר או בתנאי הים, ופועלת ביעילות גם באזורים מיוערים ביבשה לאיתור כלי רכב ומבנים מוסתרים.

חיל הנחתים של גדוד החוף מפעילים כטב"ם ( צילום: חיל הנחתים של ארצות הברית. )

מצוללות ועד יערות: ורסטיליות מפתיעה

הפיתוח, שעבר ניסויים מקיפים עם יחידות קומנדו ימיות, מציג ורסטיליות מפתיעה. מעבר לשימוש בים השחור ובמיצרי הורמוז, המערכת הוכיחה יעילות גם ביבשה לאיתור כלי רכב ומבנים מוסתרים בשטחים מיוערים. מאז קיץ 2025 היא נבחנה ואושרה למשימות ביטחוניות מורכבות.

כידוע, הצי הבריטי פיתח לאחרונה מערכת כטב"ם משלו לציד צוללות, המשלבת מצופי סונאר ותקשורת לוויינית. המערכת הדנית מציעה יתרון משמעותי בכך שהיא פועלת מהאוויר ללא צורך במגע עם המים, מה שמאפשר סריקה מהירה של שטחים עצומים מבלי לסכן כלי שיט או אנשי צוות.

הנשק המרכזי נגד איומים תת-ימיים

המערכת מסומנת כעת כנשק המרכזי של צבאות אירופה נגד האיומים התת-ימיים שמגדירים מחדש את שדה הקרב. בעוד ארצות הברית משקיעה מיליארדים בפיתוח מערכות אוטונומיות ונחילי כטב"מים, הפיתוח הדני מציע פתרון מעשי וזמין שניתן ליישם במהירות על פלטפורמות קיימות.

היכולת לזהות צוללות בעומק של מאות מטרים ללא צורך בספינות ייעודיות יקרות משנה את כללי המשחק בלוחמה הימית. המערכת מאפשרת לכוחות ימיים לכסות שטחים עצומים בזמן קצר, לזהות איומים מוקדם ולהגיב במהירות - יכולות קריטיות במיוחד על רקע האיומים הגוברים במיצרי הורמוז ובים השחור.

