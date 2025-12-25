מדד השלום העולמי פרסם את רשימת המדינות הבטוחות בעולם - ואלו שפחות | באופן לא מפתיע, אחרי מלחמה בשבע חזיתות, ישראל ניצבת במקום לא מחמיא במיוחד, ובכל זאת שוברת שיא אחד שאף מדינה אחרת לא "זכתה" לו | מדד האושר שהתפרסם במרץ שעבר, מעלה תמונת מצב מעניינת בנוגע למדינה היהודית הקטנה, והאם אושר קשור בהכרח למצב ביטחוני? | באיזו מדינה תוכלו להשאיר תינוק ללא השגחה - ומה גורם לאירים להרגיש טוב כל כך? (מגזין כיכר)
לאחר הטבח הנורא באירוע החנוכה באוסטרליה, ישראל ביקשה ממדינות בעולם, בדגש על מדינות אירופיות, לתגבר את אבטחת אירועי חג החנוכה מחשש למעשי חקיינות לפיגוע באוסטרליה | גם נציגויות ישראל בעולם הונחו להימנע במהלך השבוע הקרוב מאירועי הדלקת נרות במתחמים פתוחים (בעולם)
היום פרסה גרמניה את מערכת ההגנה האווירית הישראלית חץ 3 בבסיס חיל האוויר הולצדרוף, בטקס היסטורי בו נכחו בכירים ישראלים | מדינות נוספות הביעו עניין ברכישת המערכת, אך ישראל בוחרת בקפידה את קהל היעד (צבא ובטחון)
דו"ח אמריקאי חושף כי העולם הערבי הוציא כ-243 מיליארד דולר על ביטחון בשנה האחרונה – כפול מהממוצע העולמי |המחיר: ההוצאה הצבאית הגבוהה נרשמה על חשבון הפיתוח החברתי | נראה שמדובר בהעדפה פוליטית (העולם הערבי)
החוזה הבינלאומי הגדול ביותר בתולדות החברה הטכנולוגית נחתם ל-8 שנים, אך פרטיו חסויים לחלוטין • המניה זינקה ב-9% והאנליסטים משערים: הלקוח הוא ממזרח אסיה או מדינה ערבית • ההערכה: הלקוח דורש סודיות מוחלטת כתנאי לעסקה (בארץ, טכולוגיה)
בדו"ח ביקורת חדש, השביעי במספר מאז תחילת מלחמת חרבות ברזל, מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מצביע על כשל עמוק ומתמשך בדרג המדיני והביטחוני: ישראל פועלת במשך שנים ללא תפיסת ביטחון לאומי סדורה, ואחת התוצאות – קריסת 3 עקרונות היסוד במתקפה (בארץ)
״עצם קיומה של ועידה רבנית מעורר זעם עצום באיראן; עבור משמרות המהפכה האיראניים זו מטרה מפתה וסמלית, כמעט בלתי אפשרי לאבטח כל כך הרבה אנשים״, כך מסביר גורם ביטחוני ל'בבלי', על הסיבה לביטול של ועידת הרבנים שהייתה אמורה להתקיים בשבוע הבא באזרבייג'ן הסמוכה לאיראן (חדשות)
מהידוק שיתופי פעולה ביטחוניים באתיופיה ואריתריאה, דרך ייצוא נשק ותמיכה טכנולוגית – ועד התמודדות עם השפעות פוליטיות באוסטרליה | כך ישראל מפעילה כלים דיפלומטיים וכלכליים כדי לבסס את מעמדה בזירה הבינלאומית ולחזק את הביטחון הלאומי שלה (מגזין בבלי)
המומחים מזהירים: מערכת החקיקה הבינלאומית לא מצליחה להתמודד עם גידול הפסולת, ריבוי הלוויינים והתחמשות צבאית מתקדמת בחלל | מגבלת הפיקוח והאנרכיה המשפטית מאיימות על מערכות הלוויין והתקשורת, החיוניות לכלכלה ולביטחון העולמי (בעולם)
תמונה שפרסם שגריר ישראל באמירויות יוסי שלי ביום שישי, ובה נראה עטור בתפילין, עוררה ביקורת מצד גורמי ביטחון - שאמרו כי מדובר בעבירה חומרה על נוהלי הביטחון, בשל העובדה כי התיעוד יכול לתת מידע על מיקום השגרירות בתקופה הרגישה (בעולם)
הלחץ המשפטי לצמצם את עדויות נתניהו ליומיים בשבוע בלבד, יחד עם דרישה להתחשבות בלוח הזמנים הביטחוני של ראש הממשלה מגיע לדיון בדלתיים סגורות בבית המשפט המחוזי | ראש אמ"ן צפוי גם הוא להגיע ולהשתתף בדיון החסוי בבית המשפט, לפי המידע שיוצג, השופטים יחליטו האם להיעתר לבקשה (בארץ, משפט)