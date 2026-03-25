חקירה חדשה של סוכנות רויטרס חושפת רשת ימית נרחבת של ספינות מחקר סיניות, הפועלות זה מספר שנים למיפוי מדויק של קרקעית האוקיינוסים באזורים אסטרטגיים ברחבי העולם | מומחי ביטחון מערביים מזהירים כי הנתונים שנאספים עשויים לשמש את בייג׳ינג להכנת "שדה הקרב התת-ימי" ולחיזוק יתרונה במלחמת צוללות מול ארצות הברית ובעלות בריתה (בעולם)
חוקר בכיר בארה"ב הזהיר כי צוללות סיניות פועלות "קרוב מאוד" לשטח המדינה, בעוד בייג’ינג מרחיבה את פעילותה התת־ימית | דבריו נאמרו על רקע תוכניתה של סין לשלוח שליח מיוחד למזרח התיכון לצורך מאמצי תיווך, בזמן שהתקיפות המשותפות של ארצות הברית וישראל נגד יעדים של המשטר האיראני נמשכות (בעולם)
הנשק שישנה את המצולות: לוקהיד מרטין חושפת את ה-Lamprey, רחפן תת-ימי שנצמד לספינות וצוללות בחשאיות. הוא מסוגל לשגר טורפדות, להפעיל מל"טים ולהכווין מטוסי F-35 לתקיפות מדויקות. המהפכה הימית כבר כאן (בעולם)
בזמן שנושאות מטוסים אמריקניות מפטרלות במצר הורמוז, איראן פורסת את "נחיל הצללים" התת-ימי שלה | האם הצי האסימטרי של טהרן באמת מסוגל לשתק את הצי החמישי של ארה"ב וחסום את נתיב האנרגיה הקריטי בעולם? (העולם הערבי)
מבצע השתלטות נועז בלב האוקיינוס האטלנטי על הספינה שחמקה מהמצור האמריקני • במוסקבה העניקו חסות לספינה ה"סוררת" ושלחו כוחות לאבטח את נתיב הבריחה • "מבוכה בוושינגטון": המרדף שנמשך שבועות הגיע לנקודת רתיחה בין המעצמות (בעולם)
בעידן של בינה מלאכותית וכלי שיט אוטונומיים, מסתמנת שקיפות חסרת תקדים במעמקי האוקיינוס. טכנולוגיות מתקדמות מסוגלות לזהות צוללות לפי טביעתן המגנטית, תנועתן או אפילו האדוות שהן יוצרות על פני המים – ומאיימות לשים קץ לעידן החשאיות שהגדיר את המלחמות התת-ימיות במשך יותר ממאה שנה (טכנולוגיה)
מאז ה־7 באוקטובר מגבירה בייג'ינג את תמיכתה בפלסטינים, משמרת קשרים כלכליים עם ישראל, מחזקת את בריתה עם רוסיה ומפגינה כוח גרעיני – ועם זאת, סין הרשמית הביעה הסתייגות מאיראן בכל תקופת העימות הסוער עם ישראל | סבך האינטרסים הסיני והצעה לפתחה של הממשלה (מגזין בבלי)