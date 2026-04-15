משלחת מחקר בינלאומית הצליחה לתעד לראשונה מבנים גיאומטריים יוצאי דופן מתחת למדף הקרח דוטסון (Dotson Ice Shelf) במערב אנטארקטיקה. באמצעות שימוש בצוללת אוטונומית מתקדמת (AUV) בשם "ראן" (Ran), הצליחו המדענים לחדור לעומק של מאות מטרים תחת הקרח העבה ולמפות את חלקו התחתון ברמת פירוט שטרם נראתה.

"צלקות" של זרמי מים

במשך 27 ימים, הצוללת "ראן" סרקה שטח של למעלה מ-1,000 קילומטרים רבועים תחת מדף הקרח. המפות שהתקבלו הותירו את החוקרים נדהמים: במקום משטח חלק או אחיד, תחתית הקרח מעוטרת במבנים דמויי "צלקות" או דמעות באורך של עד 400 מטרים.

על פי החוקרים, מבנים אלו אינם מקריים. הם נוצרים כתוצאה מזרימה מערבולתית של מים חמים יחסית הממיסים את הקרח בצורה לא אחידה. התצורות הללו מושפעות מסיבוב כדור הארץ (אפקט קוריוליס), מה שגורם למים לנוע בתבניות ספירליות שיוצרות את אותן "דמעות" ענקיות בקרח.

אתגר למודלים הקיימים

"בעבר השתמשנו בלוויינים ובקידוחים כדי להבין את קצב ההמסה, אבל הצוללת אפשרה לנו לראות את התהליכים ברזולוציה של סנטימטרים," הסבירה פרופ' אנה ווהלין מאוניברסיטת גטבורג, שהובילה את המחקר. הממצאים מראים כי המסת הקרח אינה מתרחשת בצורה אחידה כפי שהניחו המודלים הקודמים. באזורים מסוימים, הקרח נמס במהירות גבוהה בהרבה בשל המבנים הגיאומטריים הללו, בעוד שבאזורים אחרים התהליך איטי יותר.

התגלית קריטית להבנת עתידה של אנטארקטיקה. מדפי הקרח פועלים כ"פקקים" המונעים מהקרחונים שעל היבשת להחליק אל האוקיינוס. אם מדף הקרח נחלש או נמס מהר מהצפוי, הדבר עלול להוביל להאצה משמעותית בעליית מפלס פני הים ברחבי העולם.

הדרמה מאחורי הנתונים

המחקר הנוכחי מקבל משנה תוקף נוכח העובדה שהצוללת "ראן" נעלמה במהלך משימה מאוחרת יותר מתחת לאותו מדף קרח מוקדם יותר השנה. למרות מאמצי חיפוש נרחבים, הצוללת, שעלותה מיליוני דולרים, לא נמצאה. למרבה המזל, הנתונים המרתקים המוצגים כעת נאספו במהלך צלילות קודמות והועלו לשרתי החוקרים לפני שהצוללת אבדה במעמקים.

"זה היה כמו לשלוח רכב חלל לצד האפל של הירח," אמרו בצוות המחקר. כעת, המדענים פועלים לעדכן את תחזיות האקלים העולמיות בהתבסס על ה"נוף" החדש והמפתיע שנגלה מתחת לקרח האנטארקטי.