פרויקט ניסיוני של מעבדות ביו-טכנולוגיה ומותג אופנה יצר תיק יד חד‑פעמי מעור קולגן שגודל במעבדה על בסיס מקטעי חלבון שהופקו מעצמות טירנוזאורוס רקס | התוצאה - אקססורי טורקיזי שמוצג במוזיאון באמסטרדם, יועמד במכירה פומבית בחצי מיליון דולר (בעולם)
שורה של מחקרים חדשים מציפים מחדש את הוויכוח סביב אימוני כושר בעצימות גבוהה – ומראים כי בעוד פעילות גופנית נמרצת ידועה כמפחיתה סיכון למחלות לב, היא עשויה גם לחשוף בעיות סמויה בלב שעלולות להיות מסוכנות למי שאינו מודע לקיומן | מומחים מזהירים כי יש מקום להרחיב את הבדיקות המקדימות לפני שמתחילים באימונים מאומצים (בריאות)
טכנולוגיה חדשנית משנה את עולם חקר הלוויתנים - מדבקות GPS ומצלמות מוצמדות לגופם בעזרת רחפנים, ללא מגע שמסכן את החוקרים | השיטה החדשה כבר מיושמת ברחבי העולם ומספקת הצצה חסרת תקדים לחייהם של הענקים מתחת לפני הים (טכנולוגיה)
מחקר חדש של צוות הקוונטים של גוגל חושף שיכולות הפיצוח של מחשבים קוונטיים מתקדמים עלולות לאיים על ביטחון הבלוקצ'יין הרבה מוקדם מהצפוי | לפי ההערכות, מחשב קוונטי בעל כח עיבוד מספק עשוי לחשוף מפתחות פרטיים של ארנקים דיגיטליים בזמן קצר מהזמן הנדרש לאישור עסקה - ומכאן, לאפשר מתקפה בזמן אמת (טכנולוגיה)
בעולם שבו 95% מהיקום מורכב מחומר ואנרגיה שאיננו יכולים לראות או למדוד ישירות, קבוצת מדענים בוחרת למצוא השראה דווקא באמונה | מהחלק הנגלה שבתורה או מהקבלה, חוקרי חומר אפל ואנרגיה אפלה מספרים כיצד היסודות הרוחניים שלהם אינם מתחרים במדע, אלא מזינים את הסקרנות ואת תחושת הפליאה שמניעה גילוי אמיתי (בעולם)
חוקרים מהמכון הטכנולוגי של מסצ’וסטס (MIT) פיתחו שתל תת־עורי עם תאי לבלב מהונדסים המסוגלים לייצר אינסולין בגוף, תוך שימוש במערכת חכמה הממירה אדי מים לחמצן | בניסויים בבעלי חיים המכשיר הצליח לשמור על רמות סוכר תקינות במשך שלושה חודשים - פי שלושה מהניסויים הקודמים - מבלי להזדקק לתרופות לדיכוי מערכת החיסון (בריאות)
מחקר של אוניברסיטת סינגפור מגלה כי קפאין מסוגל להחזיר למוח את יכולת הזיכרון החברתי שנפגמת בעקבות לילה ללא שינה - וזאת באמצעות השפעה ממוקדת על אזור ספציפי בהיפוקמפוס, ללא גירוי יתר של המוח כולו (בריאות)
גילוי נדיר בחלל: מדעני נאס״א זיהו מכתש חדש ורחב היקף, שנוצר ככל הנראה מהתנגשות מטאוריט עוצמתית באפריל או במאי 2024. האירוע, שמתרחש אחת למאה שנה בלבד, מספק הצצה נדירה להרכב פני הקרקע של הירח - וגם אזהרה לתוכניות הבאות של האנושות לחזור ולדרוך עליו (בעולם)
בעוד המדינות הנורדיות ממשיכות להוביל את הדירוג וקוסטה ריקה מזנקת לצמרת וגם ישראל תופסת מקום של כבוד, דוח האושר העולמי החדש חושף פער מדאיג: צעירים במדינות המערב חווים ירידה חסרת תקדים בשביעות הרצון מהחיים | החוקרים מצביעים על "שימוש כבד" באפליקציות מבוססות אלגוריתמים כגורם מרכזי לעלייה בשיעורי הדיכאון והחרדה, וקוראים למקבלי ההחלטות לפעול לפני שהמשבר יחריף (בריאות)
חקירה חדשה של סוכנות רויטרס חושפת רשת ימית נרחבת של ספינות מחקר סיניות, הפועלות זה מספר שנים למיפוי מדויק של קרקעית האוקיינוסים באזורים אסטרטגיים ברחבי העולם | מומחי ביטחון מערביים מזהירים כי הנתונים שנאספים עשויים לשמש את בייג׳ינג להכנת "שדה הקרב התת-ימי" ולחיזוק יתרונה במלחמת צוללות מול ארצות הברית ובעלות בריתה (בעולם)
אנחנו קוראים לזה "בלגן", "עומס" או "צורך בסדר", אבל מתחת לערימות הבגדים והניירת מסתתר מנגנון פסיכולוגי עמוק בהרבה | מדוע פרידה מחולצה ישנה מרגישה לעיתים כמו קטיעה של איבר, ואיך הפך המושג "העצמי המורחב" למפתח להבנת החרדה שלנו מריקון המדפים? הקשר הפסיכולוגי שבין רמות הקורטיזול בדם לבין הזיכרונות שקנינו בחנות בשוק (פסיכולוגיה)
מחקר מקיף ופורץ דרך מנפץ את המיתוסים הישנים על בניית שריר: מתברר שגם אימונים קלים יותר, פחות זמן בחדר הכושר ואפילו סטים בודדים יכולים להוביל לתוצאות מרשימות | כל הדרכים המדעיות להפוך לחזקים יותר מבלי לשעבד את סדר היום (בריאות)
מיזמי מיפוי חדשים שהתגברו לאחרונה מסמנים עידן שבו מדעי החיים עוברים מתיאור כללי למיפוי תלת־ממדי, כמותי ומבוסס נתונים | החוקרים מקווים שהמאגר האדיר הזה יסייע להבין טוב יותר מחלות, התפתחות, תגובות חיסוניות ופיתוח תרופות ממוקדות (בריאות)
טכנולוגיית מעקב זעירה מאפשרת למדענים לעקוב בזמן אמת אחר מסעם האביבי של המונרכים אל הצפון, בעזרת בלוטות' מהטלפונים של נהגים ואזרחים, ומספקת הצצה חסרת תקדים לדפוסי הנדידה ולשינויי האקלים המשפיעים עליה (בעולם)
פול קונינגהאם, יזם טכנולוגי מסידני, הצליח להאט ואף לצמצם באופן דרמטי את גידול הסרטן של כלבתו באמצעות חיסון mRNA שפותח בעזרת ChatGPT ו-AlphaFold | הניסוי הייחודי, שנערך בשיתוף מוסדות מדע אוסטרליים, מציב תקווה חדשה ברפואה מותאמת אישית - תחילה לבעלי חיים, ואולי בקרוב גם לבני אדם (בריאות)
חוקרים מאוניברסיטת טקסס באל פאסו יצרו נחש רעשן רובוטי בהדפסה תלת-ממדית, וגילו כי צליל הרעשן ממשיך לעורר פחד טבעי גם בקרב בעלי חיים שמעולם לא נתקלו בנחשי רעשן (עכסן) | המחקר, שפורסם ב־PLOS One, חושף כיצד עובד אחד ממנגנוני האזהרה האפקטיביים ביותר בטבע - ומה זה אומר על הדרך שבה בעלי חיים לומדים לפחד (בעולם)