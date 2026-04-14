חסר תקדים: שלוש מדינות אפריקאיות שיגרו מצלמת אקלים לחלל

בשעת בוקר מוקדמת של ה-11 לאפריל, רקטת Falcon 9 של חברת SpaceX המריאה מתחנת השיגור שבקאנוורל שבפלורידה כשהיא נושאת מטען יוצא דופן - מצלמת אקלים אפריקנית שתפקידה לעקוב אחר מצבי מזג האוויר, הצפות ובצורות.

המצלמה, שנבנתה במסגרת שיתוף פעולה בין מצרים, קניה ואוגנדה, היא הראשונה מסוגה שנוצרה כולו באפריקה ונועדה לפעול ממסלול חלל נמוך סביב כדור הארץ. לאחר שתותקן בתחנת החלל הבין־לאומית (ISS), היא תעביר נתונים מדויקים שיסייעו לגופי ממשלה ולחוקרים להבין טוב יותר את השפעת ההתחממות הגלובלית באזור היבשת.

המצלמה, מצלמת ClimCam, מצוידת במערך חיישנים מולטי-ספקטרלי ובמערכת ניתוח מבוססת בינה מלאכותית ותוכננה לספק תיעוד מדויק של תהליכי שינויי האקלים במזרח אפריקה. לאחר התקנתה על פלטפורמת Bartolomeo של חברת Airbus, הצמודה למודול האירופי "קולומבוס" בתחנת החלל הבין-לאומית, תייצר המצלמה תמונות ברזולוציה של כ־10 מטר ותעבור מעל האזור ארבע פעמים ביום.

הנתונים שיאספו ישמשו את המדינות באזור לצורכי ניטור הצפות, הערכת בצורות, תכנון חקלאי וזיהוי מוקדם של אסונות טבע. לפי גורמים בפרויקט, זוהי הפעם הראשונה שבה מדינות אפריקה מקבלות גישה ישירה למידע אקלימי ברמה חללית - נכס שיעניק יתרון משמעותי למקבלי ההחלטות בשטח.

שיתוף פעולה בין־אפריקני ראשון מסוגו

ClimCam היא פרי שיתוף פעולה בין סוכנויות החלל של מצרים, קניה ואוגנדה – פרויקט שקיבל תנופה במסגרת תכנית "Access to Space for All" של משרד החלל של האו"ם ו־Airbus Defence and Space, שסיפקו את מקומו על המסלול החופשי לתחנה הבין־לאומית. ההכרזה על הצוות הזוכה נעשתה כבר ב־2021, והמערכת הורכבה ונבדקה במתקני סוכנות החלל המצרית בקהיר, לפני המעבר לבדיקות סופיות במרכז של Airbus ביוסטון.

אוגנדה השקיעה בהכשרת ארבעה מהנדסים במצרים כדי להשתתף בתהליך הפיתוח. ראש סוכנות החלל באוגנדה אמר לקראת השיגור: "עבדנו על זה במשך שלוש שנים. מהיום נוכל לעקוב אחר מצב האקלים מעל מזרח אפריקה ארבע פעמים ביום - כבר מרגע שמצלמת ClimCam תתחיל לשדר".

רגע היסטורי לאזור

השיגור התרחש כחלק ממשימת האספקה NG-24 של חברת נורת'רופ גרומן לתחנה הבין־לאומית. המטען, במשקל של כ־5 טון, צפוי להתחבר לתחנה על ידי זרוע הרובוטית של נאס"א עוד היום (שני).