גילוי נדיר בחלל: מדעני נאס״א זיהו מכתש חדש ורחב היקף, שנוצר ככל הנראה מהתנגשות מטאוריט עוצמתית באפריל או במאי 2024. האירוע, שמתרחש אחת למאה שנה בלבד, מספק הצצה נדירה להרכב פני הקרקע של הירח - וגם אזהרה לתוכניות הבאות של האנושות לחזור ולדרוך עליו (בעולם)
עצם שמיימי בשם 2007 EG עבר במרחק של כ-1.7 מיליון קילומטר בלבד מהפלנטה שלנו - אך בנאס"א מבהירים: אין כל סכנה | השבוע היה פעיל במיוחד במעקב אחר גופים קרובי-ארץ, עם כמה אסטרואידים נוספים שחצו את הסביבה הקרובה (בעולם)
עד שנת 2035, הירח כבר לא יהיה רק סלע שומם: סין חושפת את תוכנית העבודה להקמת תחנת מחקר קבועה המבוססת על כוח עבודה רובוטי מתקדם | שילוב של ידיים אנושיות ומערכות שינוע אוטונומיות עשוי להפוך את החזון של מגורי אדם מחוץ לכדור הארץ למציאות מוחשית (חדשות בעולם)
פריצת דרך בחקר החקלאות החללית: מדענים מטקסס הצליחו להנביט ולגדל חומוס בתנאי אדמה המדמה את רגולית הירח, תוך שימוש בדשן אורגני ממוחזר ופטריות סימביוטיות – צעד חשוב בדרך להקמת חוות חקלאיות על הירח (טכנולוגיה)
תופעה נדירה ומפתיעה: כוכב ענק בגלקסיית אנדרומדה קרס לתוך חור שחור מבלי להתפוצץ כסופרנובה | התצפית, שתועדה לאורך עשור, עשויה לשנות את ההבנה המדעית של היווצרות חורים שחורים ושל דרכי מותם של כוכבים מסיביים (בעולם)
טלסקופ "רומן" עומד להמריא בסתיו 2026 ולהראות שה"כלום" הקוסמי נראה הרבה יותר טוב ב-300 מגה-פיקסל | חמוש בשדה ראייה רחב פי 200 ודיוק שיכול למצוא פגמים בשערה ממרחק של שני מגרשי כדורגל הוא יוצא לדווח מהחלל (חדשות בעולם)
פריצת דרך צבאית בסין מעוררת דאגה בקרב מעצמות המערב: נשק מיקרוגל עוצמתי (HPM), קומפקטי מספיק כדי לעלות על משאית, מסוגל לשתק לוויינים במסלול נמוך סביב כדור הארץ – ורשת ה"סטארלינק" נמצאת על הכוונת (חדשות בעולם)
הוריו של רן גאוילי ביקשו הערב להודות לציבור שעמד לצידם לאורך כל הדרך | אימו אמרה: "אנחנו גאים להגיע למעמד הזה, בייחוד כשיודעים שמי שהוציא את רני מהמקום הארור הזה הם חיילי צה"ל, הגאווה הרבה יותר חזקה מהעצב. רני חזר הביתה, גיבור ישראל, אנחנו הכי גאים בו בעולם" (בארץ)
לראשונה מאז מלחמת צוק איתן, אין חטופים או חללים ברצועת עזה | על פי עדכון דובר צה"ל, הליך הזיהוי של הגופה שנמצאה - הושלם ואפשר לדווח, כי ישראל השיבה לידיה אחרי 843 ימים בשבי את גופתו של החטוף החלל האחרון רן גויאלי הי"ד; "בכך, הושבו כלל החטופים משטח רצועת עזה", נמסר (חדשות בארץ)
לפנות בוקר בוצע הפינוי הרפואי הראשון בתולדותיה של נאס"א מהחלל, לאחר שאחד מאנשי צוות תחנת החלל הבינלאומית דיווח על בעיה רפואית | הקפסולה נחתה במי האוקיינוס השקט, מול חופי סן דייגו שבקליפורניה, פחות מ-11 שעות לאחר שהצוות עזב את תחנת החלל (בעולם)
ממיזוג גלקסיות הנצפה במבט כפול – אינפרא־אדום וקרני רנטגן – דרך ערפילית הענק "העכביש" בענן מגלן הגדול ועד לאשכול ה"ג׳מפיין" המתנפץ בבועות של גז לוהט: נאס"א פתחה את השנה החדשה עם סדרת תמונות החושפות את עוצמתו ויופיו של היקום כפי שלא נראה מעולם (מעניין)
בפעם הראשונה, חוקרים מהמכון הסיני למדעי החלל הצליחו להשלים מחזור ניסוי מלא הכולל שהייה של יונקים בחלל, חזרה לכדור הארץ ולידה תקינה | הניסוי פותח צוהר להבנת ההשפעות של מיקרו־כבידה על פוריות והתפתחות יונקים - צעד חשוב בדרך להתיישבות ממושכת של בני אדם מעבר לכדור הארץ (מדע, עולם החי)
שמי הקריביים נצבעו בלהבות כשהטיל העוצמתי של אילון מאסק התפרק בשידור חי, והותיר אחריו שובל של שברים בוערים | הניסוי שהסתיים בפיצוץ מרהיב חשף את הפער בין חזון כיבוש החלל לבין בטיחות הטיסות האזרחיות שנקלעו לקו האש (חדשות בעולם)