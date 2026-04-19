בעומק החלל, סלע ענק בשם אפופיס עושה את דרכו לקראת מפגש היסטורי עם כדור הארץ. האסטרואיד, שרוחבו מוערך בכ-375 מטרים, צפוי לחלוף בסמוך לכוכב הלכת שלנו במרחק של כ-32,000 קילומטרים בלבד מפני השטח - מרחק הקרוב יותר מכמה מהלוויינים המקיפים אותנו, ופי 12 קרוב יותר מהמרחק הממוצע של הירח.

על פי נתוני נאס"א, מדובר באירוע נדיר במיוחד. מעבר של אסטרואיד בסדר גודל כזה במרחק כה קרוב מתרחש רק פעם בכמה אלפי שנים, והופך את ההתרחשות הקרובה להזדמנות מדעית ייחודית.

נאס"א מרגיעה: אין סכנת פגיעה

למרות החששות המוקדמים שהעלו אפשרות להתנגשות, המדענים בנאס"א ובסוכנות האירופית לחקר החלל מבהירים כי אין כל סכנה ממשית. במקום אסון פוטנציאלי, החוקרים רואים בכך הזדמנות מדעית נדירה לחקור את ההשפעות של כוח המשיכה של כדור הארץ על גוף שמימי עתיק.

המשיכה המגנטית והכבידתית של כדור הארץ עשויה להיות חזקה עד כדי כך שהיא תגרום ל"רעידות אדמה" על פני האסטרואיד עצמו, ואולי אף למפולות סלעים על משטחו. תופעות אלו יתועדו במדויק על ידי מכשירי מדידה מתקדמים שהוצבו במיוחד לקראת האירוע.

מחזה שמימי נדיר

עבור הצופים בכדור הארץ, מדובר במחזה מרהיב שניתן יהיה לראות בעין בלתי מזוינת. במיקומים חשוכים באירופה, אפריקה ומערב אסיה, ניתן יהיה לצפות באסטרואיד כנקודת אור הנעה בשמיים, ללא צורך בטלסקופים או משקפות מיוחדות.

זהו רגע נדיר שבו האנושות יכולה לחזות מקרוב בסוכן של כאוס קוסמי, שחולף לידנו רק כדי להמשיך במסעו המסתורי בחלל. החוקרים ממליצים למעוניינים לצפות באירוע להתרחק מאזורים מוארים ולבחור נקודות תצפית חשוכות ככל האפשר.

האירוע מתרחש על רקע פעילות מוגברת במעקב אחר גופים שמימיים הקרובים לכדור הארץ. בחודשים האחרונים נרשמו מספר מעברי-קרבה משמעותיים של אסטרואידים, כאשר נאס"א ושותפותיה הבינלאומיות מחדדות פרוטוקולים ומזהות עצמים שעלולים להוות סיכון עתידי.