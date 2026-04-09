בעוד האנושות חוגגת את שיאי המרחק החדשים של משימת "ארטמיס 2" אל עבר הירח, קשה שלא להיזכר בסיפורו הבלתי יאמן של סרגיי קריקאלוב | האיש שצפה מהחלל בהתפרקות מולדתו, ברית המועצות, והפך בעל כורחו לאזרח האחרון של מעצמה שחדלה להתקיים
פריצת דרך בחקר החקלאות החללית: מדענים מטקסס הצליחו להנביט ולגדל חומוס בתנאי אדמה המדמה את רגולית הירח, תוך שימוש בדשן אורגני ממוחזר ופטריות סימביוטיות – צעד חשוב בדרך להקמת חוות חקלאיות על הירח (טכנולוגיה)
בשבועות האחרונים סוכנות החלל הסינית החזירה בשלום שלושה אסטרונאוטים ששהו שבועות בתחנת החלל, אך הדרך חזרה הייתה רחוקה מ"שגרה"| אז מה הסיבה שמונעת מהאסטרונאוטים לשוב בזמן, ומעמידה סימן שאלה על עתיד החזרות המאוישות (חדשות בעולם)
יותר מכל גרם שמים אחר זכה הירח להצית את סקרנותם של בני האדם | גם אחרי שקפצנו לבקר, הירח עדיין מותיר צל ונותר חתום ומסתורי | מי מיפה את הירח, ואלו יהודים נודעים שמם מתנוסס על כמה מן המכתשים הפזורים עליו? | "ירח על מלא" (מגזין בבלי)
משימה פורצת הדרך, הנערכת בתוך מתקן חלל מתקדם שנבנה במדפסת תלת-ממד ביוסטון, בוחנת כיצד צוותים אנושיים מתמודדים לאורך שנה עם בידוד קיצוני, מחסור במשאבים, עיכובי תקשורת ומשימות שדורשות חדשנות טכנולוגית - ומקנה כלים לנאס"א כדי לפתח מערכות תמיכה, נהלים רפואיים ופתרונות מתקדמים שיאפשרו לאדם להגיע, לשרוד ולחקור את כוכב הלכת האדום בעשור הבא (בעולם)
ניקול איֵרְס, שטסה בתחנת החלל הבינלאומית במסגרת משימת Crew-10, הצליחה להנציח "סילון ענק" - תופעת ברק נדירה המתרחשת בין ענני סופה לבין האטמוספרה העליונה, צילום המעניק לחוקרים תובנות חדשות על חשמל אטמוספרי (בעולם)
בשבוע שעבר הלך לעולמו ג'ים לוול,
האסטרונאוט האגדי שקידש שם שמים ברבים כשהקריא פסוק מהתורה מהחלל | איש שכתב פרק
חשוב בהיסטוריה של חקר החלל והותיר אחריו מורשת של גבורה ואמונה | "יוסטון יש לנו בעיה" (יהדות, מעניין)