דרמה בחלל: אסטרונאוטים קיבלו הוראה להסתגר בחללית במשך שעות 

תקרית חריגה נרשמה בימים האחרונים בתחנת החלל הבינלאומית בעקבות החמרה בדליפת אוויר באחד המודולים הרוסיים בתחנה, כך לפי דיווח של סוכנות הידיעות רויטרס.

על פי הדיווח, נאס”א הורתה לחמישה אסטרונאוטים להיכנס לחללית הדרגון של SpaceX ולפעול לפי נהלי “מקלט בטוח” ולהתכונן לאפשרות של פינוי, לאחר שהתגלה כי קצב הדליפה עלה משמעותית.

לפי רויטרס, הדליפה מקורה במודול הרוסי “זבזדה”, שבו כבר במשך חודשים קיימות דליפות קטנות, אך ביום האירוע קצב איבוד האוויר הוכפל. ברוסיה, סוכנות החלל רוסקוסמוס דיווחה כי זוהו שתי דליפות, אחת מהן נאטמה במהירות, והודגש כי לא נשקפת סכנה מיידית לצוות.

במהלך האירוע התגלעה מחלוקת בין נאס”א לרוסקוסמוס לגבי שיטת התיקון: לפי גורם בנאס”א שצוטט בדיווח, צוות רוסי ביקש להשתמש בכלים מכניים כדי להגיע לאזור הסדק, בעוד שבנאס”א התנגדו לשיטה זו, מה שהוביל להוראת המקלט.

כשעתיים לאחר מכן, נאס”א ביטלה את הוראת החירום והודיעה לאסטרונאוטים כי ניתן לחזור לפעילות רגילה בתחנה, לאחר הערכה מחודשת של הסיכון ותיאום עם הצד הרוסי.

דוברת נאס”א בת’אני סטיבנס אמרה כי “אנו מצפים להמשך עבודה משותפת עם רוסקוסמוס לטיפול בדליפות”.