בתום שנות מצור מחרידות, בהן הרעב היכה בתושבי ירושלים באופן מחריד - מתקפת האויב הרומאי עולה שלב ובתום ירי ארטילרי כבד - חומת ירושלים האימתנית קרסה, מגיני העיר נטשו את עמדותיהם ומיליונים נמלטו לתוככי הר הבית - שם נותר המעוז האחרון שטרם נכבש בידי טיטוס וחייליו. כל הפרטים מהאירועים הדרמטיים - במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ.

אחדות חריגה

הקרבות העזים בין המחבלים שפלשו לירושלים, לבין הלוחמים היהודים עזי הנפש עולים לישורת האחרונה. טיטוס הצליח להכניס לוחמים לתוככי הר הבית - שם מתבצרים אלפים רבים של יהודים - בהם נשים, זקנים וילדים לצד לוחמים מורעבים ותשושים.

החשש מהנורא מכל הוביל לרגעים נדירים של אחדות יוצאת דופן בין כלל הפלגים היהודים: החרדים ורבניהם, השמאל הקיצוני ופעילי הימין והסיקריקים התאחדו לקראת הקרב המכריע על גורלו של בית המקדש. בקרב היהודים שוררת תקווה אחרונה כי האחדות החריגה תועיל במאבק על שלימות העם והמקדש. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם כל הפרטים וההתרחשויות הדרמטיות של היממה האחרונה.

הגרוע מכל

בצהרי ט' אב תת"ל באלף השלישי, הוכרעו כלל לוחמי העם היהודי. מחבלי טיטוס בזזו את כלי הקודש והמקדש. מרחץ דמים חסר תקדים מצד חייליו של טיטוס כלפי המתבצרים האחרונים מתחולל כבר במשך שעות.

אש תופת מחרידה, מכלה את עצי ואבני המקדש ועיני העם היהודי, וכל יושבי ציון, מביטים בשריפת הענק בעיניים פעורות כשעיני הכל כבויות וחסרות תקווה.

המחבלים הארורים מרכזים את ניצולי הטבח לקראת הולכתם בשבי לאיטליה - בדרך חתחתים שלפי כל הפרשנים צפויה לגבות את חייהם של עוד עשרות אלפים רבים.

גורלים של אלו שישרדו את המסע המרפך לרומא - לוטה בערפל. בשווקי העבדים ברחבי איטליה כבר נערכים לקליטת השבויים היהודים. העם היהודי איבד את מקור כוחו ועצמתו. איבד את טובי בניו, גולה מארצו לקראת גלות בת כמעט אלפיים שנה, במהלכה הוא עתיד להיות לבוז ולמשיסה בידי כל רואיו.

רדיפות, גזירות שמד, חטיפות, רציחות, עינויים וגירושים צפויים להיות מנת חלקו של העם החזק, העשיר והחכם ביותר בעולם. אנא השם, השב שכינתך לציון ברחמים, השיבה שופטינו כבראשונה ומלוך עלינו אתה לבדך - חדש ימינו כקדם.