מעייריב עם איצלה כץ - צפו בתוכנית המלאה | צילום: פלאש 90 | איתי בר-און ועומר מירון - לע"מ | N12 | באדיבות המצלם

מעייריב עם איצלה כץ - צפו בתוכנית המלאה - פלאש 90 | איתי בר-און ועומר מירון - לע"מ | N12 | באדיבות המצלם

האדמה הציבורית רעדה במשך ימים ארוכים סביב הציטוטים שהציתו עימות חזיתי מול הציונות הדתית והביאו להדף תקשורתי עצום, וראש הישיבה יוצא במתקפה ישירה על האופן שבו הוצגו דבריו. כל הפרטים, בהרחבה - במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ.

האשמות מגוכחות

הקרב הפוליטי סביב חוק הגיוס יוצא מהחדרים הסגורים והופך לעימות חזיתי ומטלטל שמאים לטרוף את הקלפים בקואליציה. שעות לאחר ההתנגשויות המהדהדות בכלי התקשורת, האשמות קשות נזרקות לאוויר וחושפות את עומק השבר שבין הדרג המדיני להנהגה הרוחנית. כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

סיסמאות על כסף

עסקאות רכב אמורות להסתיים בלחיצת יד מחייכת ובמעטפת מזומנים שגרתית, אבל לא במקרה הזה: הפעם המציאות טפחה על פניהם של המוכרים באופן הביזארי, הטעון והפרובוקטיבי ביותר שניתן לדמיין. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם כל הפרטים בהרחבה.

שק ואפר בתשעת הימים

בעיצומו של גל חום שרבי ולקול קולות הבכי ותיקון חצות, עשרות קנאים לבשו שק ואפר והתכנסו ברחוב בר אילן בירושלים למחאה דרמטית וחסרת תקדים נגד המשך עבודות הרכבת הקלה בתוככי השכונות, לעיני כוחות משטרה מתוגברים. ברחוב אדוניהו הכהן פינת בר אילן, סמוך ונראה לאתר עבודות הרכבת הקלה. הפרטים והתיעודים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

הסיגר של ה'שפת אמת'

בישיבת בבלי בפאתי מודיעין עילית ציינו את סיום הזמן במעמד מרגש של סיום מסכת, שכלל כמובן אכילת סעודה בשרית למהדרין - לצד דרשות עומק על חשיבות האבילות בתשעת הימים ולימוד בימי בין הזמנים. מדוע ביקש ה'שפת אמת' מתלמידו לרכוש לו סיגר דווקא בחו"ל? ומדוע מותר לאכול בשר בתשעת הימים בסעודת מצווה של סיום מסכת? צפו במהדורת מעייריב שלפניכם.

רגע לפני יציאת מאות אלפי בחורי הישיבות לבין הזמנים, הגאון רב שלמה שפיגל, ראש חבורת שפיגל בישיבת מיר שאיבד את שני בניו באסון הנורא בנתניה בבין הזמנים ניסן האחרון, יוצא בריאיון מטלטל ויוצא דופן למשה מנס באתר 'כיכר השבת' בקריאה כואבת לשמור מכל משמר על החיים ולמנוע אסונות נוספים. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם כל הפרטים.