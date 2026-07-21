בבלי
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הצצה לפרויקט 0: המסר של האב השכול | מעייריב

"חוסר הבנה מוחלט ושנאה של עמי ארצות": הגר"ד לנדו שובר שתיקה באמירה מטלטלת | מזכיר הממשלה מאשים את המנהיג החרדי בנטרול חוק הגיוס | "נמות ולא נתגייס": השטרות שהסעירו את התקשורת הישראלית | שק ואפר בימי החום הלוהטים בלב ירושלים: הקנאים מוחים נגד הרכבת הקלה | הסיגר של ה'שפת אמת': הסעדוה הבשרית בישיבת בבלי | רגע לפני בין הזמנים - ההכרזה לאפס אסונות וזעקת האב שאיבד את שני בניו (מעייריב)

מעייריב עם איצלה כץ - צפו בתוכנית המלאה
מעייריב עם איצלה כץ - צפו בתוכנית המלאה| צילום: פלאש 90 | איתי בר-און ועומר מירון - לע"מ | N12 | באדיבות המצלם

הבהרה חריגה

האדמה הציבורית רעדה במשך ימים ארוכים סביב הציטוטים שהציתו עימות חזיתי מול הציונות הדתית והביאו להדף תקשורתי עצום, וראש הישיבה יוצא במתקפה ישירה על האופן שבו הוצגו דבריו. כל הפרטים, בהרחבה - ב שלפניכם בהגשת .

האשמות מגוכחות

הקרב הפוליטי סביב יוצא מהחדרים הסגורים והופך לעימות חזיתי ומטלטל שמאים לטרוף את הקלפים בקואליציה. שעות לאחר ההתנגשויות המהדהדות בכלי התקשורת, האשמות קשות נזרקות לאוויר וחושפות את עומק השבר שבין הדרג המדיני להנהגה הרוחנית. כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

סיסמאות על כסף

עסקאות רכב אמורות להסתיים בלחיצת יד מחייכת ובמעטפת מזומנים שגרתית, אבל לא במקרה הזה: הפעם המציאות טפחה על פניהם של המוכרים באופן הביזארי, הטעון והפרובוקטיבי ביותר שניתן לדמיין. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם כל הפרטים בהרחבה.

שק ואפר בתשעת הימים

בעיצומו של גל חום שרבי ולקול קולות הבכי ותיקון חצות, עשרות קנאים לבשו שק ואפר והתכנסו ברחוב בר אילן בירושלים למחאה דרמטית וחסרת תקדים נגד המשך עבודות הרכבת הקלה בתוככי השכונות, לעיני כוחות משטרה מתוגברים. ברחוב אדוניהו הכהן פינת בר אילן, סמוך ונראה לאתר עבודות הרכבת הקלה. הפרטים והתיעודים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

הסיגר של ה'שפת אמת'

בישיבת בבלי  בפאתי מודיעין עילית ציינו את סיום הזמן במעמד מרגש של סיום מסכת, שכלל כמובן אכילת סעודה בשרית למהדרין - לצד דרשות עומק על חשיבות האבילות בתשעת הימים ולימוד בימי בין הזמנים. מדוע ביקש ה'שפת אמת' מתלמידו לרכוש לו סיגר דווקא בחו"ל? ומדוע מותר לאכול בשר בתשעת הימים בסעודת מצווה של סיום מסכת? צפו במהדורת מעייריב שלפניכם.

פרויקט 0

רגע לפני יציאת מאות אלפי לבין הזמנים, הגאון רב שלמה שפיגל, ראש בישיבת מיר שאיבד את שני בניו באסון הנורא בנתניה בבין הזמנים ניסן האחרון, יוצא בריאיון מטלטל ויוצא דופן למשה מנס באתר 'כיכר השבת' בקריאה כואבת לשמור מכל משמר על החיים ולמנוע אסונות נוספים. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם כל הפרטים.

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