מכונת הכביסה עובדת היום שעות נוספות - ובבתים שנוהגים שלא לכבס בכל תשעת הימים, כל מכונה אחרונה הופכת לחשובה במיוחד. אבל דווקא בלחץ שלפני השקיעה, טעות קטנה אחת יכולה להשאיר אתכם עם בגדים לא נקיים, ריח לא נעים או סל כביסה שלא באמת התרוקן. רגע לפני שמפעילים עוד מכונה - זה הסדר החכם שיעזור לכם להספיק יותר (בית)
בימים עברו בהם נשים יהודיות חיפשו להדר בצניעות, הגיח לחלל העולם היהודי כיסוי הראש המכונה "השטערן טיכל" | זה היה שביס פנינים מרהיב שהחל כמטפחת צנועה והפך למעין תכשיט מכוסה באבנים טובות ופנינים יקרות | אך בתשעת הימים התעוררה המחלוקת האם ללבוש את הכיסוי המהודר (היסטוריה)
נמצאים
אנו בעיצומם של ‘תשעת הימים’,
אותם
ימים שבין ר"ח
אב לט’ באב |
מנהגים
והלכות רבות נקבעו לימים אלה |
על רחיצה
במים וקציצת ציפורניים,
על
איסור אכילת בשר ושתיית יין
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מקבץ
הלכות "שלישי"
מבית
מדרשו של מרן הרב וואזנר זצ"ל
(יהדות
ואקטואליה)