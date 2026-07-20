ברכבי פאר ועל כרכרות וסוסים; מסע הקודש של אדמו"רי השושלת על אדמת אוקראינה 

כמידי שנה בשנה, בימי המסוגלות של 'תשעת הימים', יוצאים אדמו"רי גזע הקודש לבית נדבורנה, קרעטשניף וענפי השושלת המעטירה, למסע קודש מרומם ונרגש ברחבי אוקראינה, כשהשיא הוא התפילה הנרגשת על הציון הקדוש של הרה"ק רבי מרדכי מנדבורנה זי"ע בעיירה בישטנא.

מאות החסידים עושים את דרכם לציון הקודש בעקבות ההבטחה הידועה העוברת מדור לדור: הרה"ק מנדבורנה העיד בעצמו בחיי חיותו, כי דווקא בימים נשגבים אלו, ימי בין המצרים ותשעת הימים, יש להביא אליו את ה'קוויטלעך' הקשים והסבוכים ביותר כדי לפעול ישועות למעלה מדרך הטבע.

לצד העלייה לציון בבישטנא, מנצלים האדמו"רים את הימים האלו ומקיימים מסע קודש מקיף ברחבי אוקראינה. המה עוברים בין קברי צדיקים ושרפי מעלה הטמונים על אדמת נכר, מקום שבו שגשגה לפני שנות דור אימפריית החסידות וממנה הופץ אור התורה והחסידות לכל תפוצות ישראל. בכל אתר ואתר מעוררים האדמו"רים בתפילות נרגשות רחמי שמיים מרובים לישועת הכלל והפרט.