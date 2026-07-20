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תיעוד ססגוני

ברכבי פאר ועל כרכרות וסוסים; מסע הקודש של אדמו"רי השושלת על אדמת אוקראינה 

בימים הנעלים והמסוגלות של 'תשעת הימים', אדמו"רי ורבני גזע הקודש לבית נדבורנה, קרעטשניף והסתעפויות החסידות, פוקדים בימים אלו את ציון זקנם הרה"ק רבי מרדכי מנדבורנה זיע"א בעיירה בישטנא שבמזרח אירופה • הכתובת לישועות, ההבטחה הנוראה של הרבי והמסע הקדוש בין קברי הצדיקים באוקראינה • צפו בגלריה מקיפה (חסידים)

האדמו"ר מקרעטשניף כפר עטה על סוס ועגלה
האדמו"ר מקרעטשניף כפר עטה על סוס ועגלה| צילום: צילום: אידישע נייעס

כמידי שנה בשנה, בימי המסוגלות של 'תשעת הימים', יוצאים אדמו"רי גזע הקודש לבית נדבורנה, קרעטשניף וענפי השושלת המעטירה, למסע קודש מרומם ונרגש ברחבי אוקראינה, כשהשיא הוא התפילה הנרגשת על הציון הקדוש של הרה"ק רבי מרדכי מנדבורנה זי"ע בעיירה בישטנא.

מאות החסידים עושים את דרכם לציון הקודש בעקבות ההבטחה הידועה העוברת מדור לדור: הרה"ק מנדבורנה העיד בעצמו בחיי חיותו, כי דווקא בימים נשגבים אלו, ימי בין המצרים ותשעת הימים, יש להביא אליו את ה'קוויטלעך' הקשים והסבוכים ביותר כדי לפעול ישועות למעלה מדרך הטבע.

לצד העלייה לציון בבישטנא, מנצלים האדמו"רים את הימים האלו ומקיימים מסע קודש מקיף ברחבי אוקראינה. המה עוברים בין קברי צדיקים ושרפי מעלה הטמונים על אדמת נכר, מקום שבו שגשגה לפני שנות דור אימפריית החסידות וממנה הופץ אור התורה והחסידות לכל תפוצות ישראל. בכל אתר ואתר מעוררים האדמו"רים בתפילות נרגשות רחמי שמיים מרובים לישועת הכלל והפרט.

האדמו"ר מקרעטשניף כפר עטה במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר מקרעטשניף כפר עטה במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר מקרעטשניף כפר עטה במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר מקרעטשניף כפר עטה במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר מקרעטשניף כפר עטה במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר מקרעטשניף כפר עטה במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר מקרעטשניף כפר עטה במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר מקרעטשניף כפר עטה במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר מקרעטשניף כפר עטה במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר מקרעטשניף כפר עטה במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר מקרעטשניף כפר עטה במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר מקרעטשניף כפר עטה במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר מקרעטשניף כפר עטה במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר מקרעטשניף כפר עטה במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר מקרעטשניף כפר עטה במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר מקרעטשניף כפר עטה במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר מקרעטשניף כפר עטה במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר מקרעטשניף כפר עטה במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר מקרעטשניף כפר עטה במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר מקרעטשניף כפר עטה במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר מקרעטשניף כפר עטה במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר מקרעטשניף כפר עטה במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר מקרעטשניף כפר עטה במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר מקרעטשניף כפר עטה במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר ממעזבוז במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר ממעזבוז במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר ממעזבוז במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר ממעזבוז במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר ממעזבוז במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר ממעזבוז במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר ממעזבוז במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר ממעזבוז במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר ממעזבוז במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר ממעזבוז במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר ממעזבוז במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר מביטשקוב במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר מביטשקוב במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר מביטשקוב במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר מביטשקוב במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר מביטשקוב במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר מביטשקוב במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר מביטשקוב במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר מבישטנא במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר מנדבורנה במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר מנדבורנה אלעד במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר מנדבורנה אלעד במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר מנדבורנה אלעד במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר מנדבורנה אלעד במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר מנדבורנה אלעד במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר מנדבורנה אלעד במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר מנדבורנה אלעד במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר מנדבורנה אלעד במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר מנדבורנה אלעד במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט וויאלאמסבורג במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)
האדמו"ר מטערבישאן במסע תשעת הימים (צילום: אידישע נייעס)

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