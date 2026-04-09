חיל הים האמריקני מזניק את רכש טילי ה-PAC-3 MSE לקראת 2027 בשל עיכובים בייצור. על פי Naval News, הפנטגון אישר תקציב עתק לחימוש המשחתות, על רקע המערכה מול איראן והצורך הדחוף במלאי מיירטים קריטי לסיבוב הבא | המסר לאיראן ברור (תקיפה והגנה)
סיור דיפלומטי חסר תקדים במפרץ: נשיא אוקראינה חתם על הסכמי הגנה היסטוריים עם סעודיה, האמירויות וקטר. קייב תספק למדינות המפרץ טכנולוגיות מתקדמות וניסיון מבצעי שנצבר בשדה הקרב מול הכטב"מים האיראניים, בתמורה לשיתוף פעולה ביטחוני וכלכלי רחב היקף (בעולם)
ילדים יהודים הלומדים בבתי הספר היהודים בעיר דניפרו באוקראינה הדביקו על המצות המיועדות לחיילים בחזית מדבקות עם ציורים שבו הם מחזקים את רוחם. על חלק מהמצות כתבו "חג חירות שמח" – בהתייחסם הן לחג עצמו והן לסיום המלחמה | והיו גם ציורים שבהם נראו טנקים לצד 4 כוסות או מצות לצד דגלי אוקראינה (יהדות בעולם)
שמונה טילי פטריוט על מטרה אחת, מכ"מים בשווי מיליארד דולר שנותרו חשופים בשטח, ומטוס קרב שהופל באש ידידותית. הדו"ח המטלטל מהמזרח התיכון חושף פער תהומי: בזמן שבאוקראינה נלחמים על כל דולר, במזרח התיכון הכסף האמריקאי נשרף בקצב מסחרר (חדשות בעולם)
הוא הגיע לבית היתומים של שלוחי חב"ד בעיר הנמל כתינוק בן 11 יום בלבד, ומאז לא עזב. בפתחה של שנת המלחמה החמישית באוקראינה ובצל האזעקות והמתקפות הבלתי פוסקות, חגג אברהם גיל מצוות באולם מפואר | ומה הוא בחר לעשות בנאומו המרגש? לשאת תפילה לשלום ישראל וחיילי צה"ל (חרדים)
בריאיון שנתן התייחס זלנסקי לנשק האיראני, שמגיע לדבריו מרוסיה | "ראינו כמה רכיבים מאחד ה'שאהדים' שפגע באחת המדינות במזרח התיכון. אלו היו רכיבים רוסיים", ציין הנשיא | בימים האחרונים הזהירה איראן את אוקראינה שהיא הפכה ל״מטרה לגיטימית״ בשל סיוע שהעבירה לישראל (בעולם)
חברת Foundation Labs האמריקאית שלחה שני רובוטים מדגם Phantom MK-1 לביצוע משימות סיור ואיסוף מודיעין בקווי החזית | למרות שמדובר בשלב ניסיוני, המערכות החדשות שמפעילות את הרובוטים מסוגלות להפעיל נשק קל ומיועדות לנוע בסביבה אנושית | הן מסמנות את תחילתו של עידן חדש בלחימה האוטונומית - לצד אתגרים אתיים וטכנולוגיים כבדי משקל (טכנולוגיה)
חבר פרלמנט לבנוני מאשים את שגרירות אוקראינה בביירות בכך שהיא מספקת מסתור לסוכן מוסד ישראלי | לטענתו, השגרירות מסתירה בשטחה פושע, סוכן של המוסד הישראלי, ומנסה להבטיח את יציאתו מלבנון, למרות שידעה שהוא מבוקש על ידי הרשות השופטת הלבנונית בצווי מעצר רשמיים (העולם הערבי)
צבא סלובקיה החל במודרניזציה דרמטית עם קבלת הנגמ"ש הראשון מדגם CV9035 Mk IV • המערכת מצוידה בתותח 35 מ"מ וטכנולוגיית יירוט מתקדמת • חלק מפרויקט ענק של 152 רכבים שיחליפו את הציוד הסובייטי המיושן | המהפכה הטכנולוגית של נאט"ו (בעולם)
עשרות חברי פרלמנט חלו בבת אחת, מה שהוביל לאולם מליאה ריק כמעט לחלוטין בשל הידרדרות פתאומית בבריאותם | בעוד חקירה רשמית בוחנת חשד להרעלה המונית במזנון, הרשויות מנסות לקבוע האם מדובר בנגיף אלים או בזיהום במזון ששיתק את נבחרי המדינה (חדשות בעולם)
משרד ההגנה הבריטי חותם על חוזה ענק לייצור מערכת ה-MFP, "המפלצת" שמשנה את פני הקרב. התותח הרובוטי RCH 155 משגר 9 פגזים בדקה ב-100 קמ"ש בשיטת "יורה וטס". המהלך הדרמטי בנאט"ו נועד לשדרג את הארטילריה המלכותית ולהחזיר לבריטניה את כוח ההרתעה מול האיומים באירופה (בעולם)
בעוד הסנקציות מהדקות את החבל, פוטין שולף את ה"אס" שלו בלב המזרח התיכון | בדיווח של Shephard News נחשף כי רוסיה הציגה בסעודיה את מערכת ה-Sarma הקטלנית ורחפני Lancet חדשים. המהלך נתפס כאיתות חריף למערב ובניית ציר ביטחוני חדש עם הסעודים. האם מאזן האימה העולמי בדרך להשתנות? (אסטרטגיה והגנה)
חברת SpaceX של אילון מאסק הטילה "מעצור" טכנולוגי מפתיע שמנטרל את מל"טי התקיפה הרוסיים בעזרת הגבלת מהירות קטלנית של עד 90 קמ"ש | המהלך הדרמטי הגיע כתגובה מהירה לשימוש הציני של רוסיה בתשתית הסטארלינק המערבית לצורך פיגועי טרור, ומשנה כעת את פני המערכה האלקטרונית בשחקים - כל הפרטים (חדשות בעולם)
אחרי גל תקיפות רוסי מהקשים מאז תחילת המלחמה, כולל שיגור הטיל הבליסטי החדש 'אורשניק' - אלפי בנייני מגורים בקייב נותרו ללא חימום בטמפרטורות של מינוס 18 | העירייה פועלת במצב חירום והמליצה לתושבים שיכולים לצאת מהעיר | נשקלת אפשרות לפנות יהודים מהבירה קייב לכפר החינוך אור אבנר בז'יטומיר | בתי כנסת ובתי ספר יהודים קיבלו אספקת דלק לגנרטורים וציוד חימום מציל חיים (יהדות בעולם)