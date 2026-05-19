מדע בדיוני בשדה הקרב: הרחפן המפלצתי ששולה פצועים תחת אש

כוחות ההגנה של אוקראינה נמצאים כעת בעיצומם של ניסויים בצי רחפני "מולטיקופטר" כבדים, שתוכננו למשימה אחת בלבד: פינוי פצועים מהיר משדה הקרב. בעולם שבו להקות רחפני FPV וארטילריה מדויקת הופכות את הפינוי הרכוב והרגלי למשימת התאבדות, הכלים הכבדים הללו מציעים דרך חלופית להוציא לוחמים מהתופת בחיים.

בעבר טענו מומחים לתעופה כי רחפנים בעלי מספר מנועים אינם יכולים "לגדול" לממדים שיאפשרו נשיאת משקל אדם, אך נראה שהפיתוח האוקראיני מוכיח אחרת. מדובר בכלי טיס מאסיביים שנועדו להחליף את רכבי הפינוי הקרקעיים (UGV) הקופצניים, ומציעים פינוי "חלק" יותר ופחות מטלטל עבור פצועים במצב קשה.

האם זה בטוח?

למרות ההתלהבות, הטכנולוגיה החדשה מעוררת ויכוח סוער. מצד אחד, מדובר בחדשנות מרשימה המכונה "פינוי רפואי מדהים". מצד שני, מבקרים מזהירים כי הפצוע הופך ל"מטרה הגדולה ביותר בשטח", ללא שום הגנה מאש נכנסת או טילי נ"מ אישיים. "דמיינו שאתם מדממים למוות וחוטפים טיל רק כי החברים שלכם קשרו אתכם לרחפן", נכתב באחת הביקורות.