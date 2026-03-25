כשהטכנולוגיה פוגשת את חזית הלחימה, הגבולות בין אדם למכונה הולכים ומטשטשים בדרכים שלא דמיינו | חורף של 2026 משנה את פני המערכה באוקראינה, שלושה חיילים רוסים נכנעו למערכת רובוטית קרקעית אוקראינית, בתיעוד שחושף את המהפכה הטכנולוגית בחזית (חדשות בעולם)
במצרים החליטו להגביר את הנוכחות בסמוך לגבול עם ישראל, כדי למנוע כניסת תושבי רצועת עזה לשטח המדינה | על פי הדיווחים, המצרים תגברו את הגבול בסיני באלפי חיילים נוספים | על פי הסכם השלום עם ישראל, כל שינוי בנוכחות הצבאית צריכה להתקיים רק לאחר תיאום בין המדינות (מדיני)
החשש במערכת הביטחון ממעצרי חיילי צה"ל בחו"ל הגיע לשיא וגורמים בצה"ל ומשרד החוץ מזהירים: ארגונים עוינים אוספים מידע על חיילים ומחכים להזדמנות להגיש נגדם תלונות ומעצר במדינות זרות | ובינתיים המדינה מרחיבה את המעטפת המשפטית (בעולם)
בני הישיבות, עמלי התורה הקדושה, מחזיקים את העולם בלימודם, ובימים קשים אלו - גם את חטיבות צה"ל הלוחמות בעזה, ביבשה באוויר ובים | למרות שגדולי ישראל לא הורו על ביטול בין הזמנים - השאלה עדיין ראויה להישאל: איך אפשר לצאת לנופש ולטיולים בזמן שחיילינו נלחמים ול"ע נהרגים בעזה? | יצאנו לשאול את בחורי הישיבה - והופתענו מהתשובות שקיבלנו (בין הזמנים, מגזין)
על רקע פרסום תנאי העסקה המתגבשת מול החמאס, פנו היום משפחות שכולות מפורום הגבורה במכתב בהול לנתניהו | במכתב דרשו המשפחות שלא ייכנע לדרישות חמאס: "הפסקת הלחימה כעת תקטע את המהלכים החשובים, תסכן את חיילינו, ותפקיר את הביטחון", טענו (חדשות)