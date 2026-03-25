מרגש | החייל נכנס במדים לבני ברק - והיה בהלם מהיחס שהוא קיבל

חייל שהוקפץ לאחת הזירות בבני ברק, ככל הנראה מפיקוד העורף פרסם פוסט בו סיפר על הפתעתו מהיחס החם שקיבל מתושבי בני ברק.

"תקשיבו לסיפור שקרה לי אתמול בלילה ופשוט לא יוצא לי מהראש", הוא פותח את הפוסט. "הוקפצנו לזירות הנפילה בבני ברק, כולה רבע שעה מהבית שלי אבל הרגשתי כאילו נחתתי ביקום מקביל. הגענו לאזורי ההרס והיה שם משהו הזוי, רחובות מלאים, פקקים, עסקים פתוחים, כאילו כלום לא קרה. אבל זה לא הסיפור האמיתי", הוא מדגיש.

הוא מתאר את ההגעה שלו לעיר התורה: "נכנסנו לעיר כוח גדול של לובשי מדים, ובואו נגיד את האמת, אחרי שנים שמרעילים אותנו בתקשורת על שנאה בין המגזר למשטרה ולצבא, לא ידעתי למה לצפות. ומה שקיבלנו שם פשוט השאיר אותי בהלם. קיבלנו חום ואהבה ברמה שלא הכרתי בחיים שלי", הוא אומר בהתרגשות.

"מחיאות כפיים מכל עבר, אנשים ברחוב שפשוט עוצרים וצועקים לנו תודה, באים לברך אותנו ולהתפלל עלינו, על צה"ל ועל עם ישראל. מכל מרפסת ומכל חלון פתוח צעקו לנו "בואו תעלו לאכול", "אתם צמאים?" זה היה מרגש ברמות שקשה להסביר, פתאום כל הרעל שרואים בטלוויזיה נעלם והבנתי כמה אנחנו באמת עם אחד. זה חימם לי את הלב בצורה שאי אפשר לתאר.

בסוף, למרות כל מה שמנסים למכור לנו, האהבה הזאת ניצחה הכל. עם ישראל חי." (קרדיט: הצל).