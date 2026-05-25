דו"ח חריג שהוציאה הרשות לאכיפה במקרקעין מעורר דאגה עמוקה בקרב אלפי משפחות בבני ברק: 1,380 מרפסות סוכה על עמודים שנבנו ללא היתר עומדות בפני אכיפה מיידית ואיום הריסה. ההחלטה הדרמטית מגיעה על רקע מדיניות אכיפה מחמירה שמיישמת הרשות בחודשים האחרונים.

העיר החרדית הוותיקה, הנחשבת לצפופה ביותר בישראל, מתמודדת עם תופעה נרחבת של מרפסות סוכה קבועות שנשארות גם בימי שגרה. התופעה נעוצה במצוקת הדיור החריפה שפוקדת את העיר, כאשר משפחות מחפשות פתרונות לגידול טבעי במספר הנפשות.

מצוקת הדיור מובילה לחריגות בנייה

"זוג מתחתן וקונה דירת 2-3 חדרים, אבל המשפחה גדלה מהר מאוד ואז מתחילים לחפש פתרונות שהם לא תמיד חוקיים ולא תמיד בטיחותיים", מסביר גורם מקצועי המכיר את המצב בעיר. התופעה הפכה לנפוצה במיוחד בשכונות החרדיות הצפופות, שם כל מטר רבוע הוא משאב יקר ערך.

המומחים מזהירים כי התופעה פוגעת גם בסיכויי ההתחדשות העירונית בעיר. ועדות התכנון אינן מכירות בחריגות הבנייה בחישוב הזכויות לפרויקטי פינוי-בינוי, מה שעלול להוביל למצב בו "משפחות שיש להן היום דירה גדולה בגלל תוספות לא חוקיות, עלולות לקבל דירה חדשה קטנה יותר בפרויקט פינוי-בינוי".

בין הסדרה להריסה: מה יקרה למרפסות?

בשיחה עם אחד מהתושבים המושפעים, הוא טוען כי לדעתו העירייה לא תפרק את המרפסות אלא תנסה להגיע להסדרה חוקית שלהן ולחיזוק שיעמוד בתקנים. "אני מאמין שיהיה תהליך של הסדרה, כי הריסה של מאות מרפסות תיצור משבר קשה", הוא מסביר.

מאידך, גולשים ברשת מלגלגים וטוענים כי כל מה שלא חוקי צריך להרוס. הדיון הציבורי משקף את המתח בין הצורך בשמירה על חוקי הבנייה לבין המציאות הקשה של מצוקת הדיור בעיר החרדית.

גורם בכיר במועצה מוסר לאתר 'בבלי' כי בעירייה ידונו בהשלכות הדו"ח, כאשר לדעתו "יעשו ככל הניתן בכדי לענות על דרישות הרשות ומאידך לא להחריב לאלפים מהתושבים חלק מביתם"

מדיניות אכיפה מחמירה ברחבי הארץ

הדו"ח בבני ברק מצטרף לסדרת פעולות אכיפה שמבצעת הרשות לאכיפה במקרקעין בחודשים האחרונים. רק בשבועות האחרונים בוצעו צווי הריסה במתחמים שונים ברחבי הארץ, במסגרת מדיניות של אפס סובלנות לבנייה בלתי חוקית.

אלפי נפשות בבני ברק ממתינות כעת לבירור המצב ולהחלטה סופית בנוגע למרפסות הסוכה שלהן.