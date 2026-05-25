במושב של האדמו"ר מויזניץ: היום מונה רשמית מרא דאתרא

הרב דוד צדוק ( צילום: דוברות משרד הדתות )

בתום הליך בחירות מסודר לרבנות מושב אורה שבמועצה האזורית מטה יהודה, הודיעה ועדת הבחירות על בחירתו הרשמית של הגאון הרב דוד צדוק לתפקיד רב המושב. המינוי הרשמי מסמן אבן דרך משמעותית בביסוס המנהיגות הרוחנית במושב, לאחר שהרב צדוק כיהן בפועל למעלה מ-17 שנים ללא מעמד פורמלי.

הסדרת מעמדו הרשמי של הרב צדוק התאפשרה הודות לחידוש תקני הרבנות בהתיישבות, ומהווה הוקרה ראויה למנהיגותו הרוחנית שהוענקה לאורך השנים במסירות רבה. הרב צדוק פעל במקביל גם במושבים נוספים ברחבי המועצה האזורית מטה יהודה, תוך שהוא מנגיש שירותי דת איכותיים לכלל התושבים. מבית מדרשה של 'מיר' ועד למסורת רבני תימן הרב צדוק הינו בוגר ישיבת 'מיר' המעטירה בירושלים, ותלמידו המובהק של ראש הישיבה, הגאון רבי נתן צבי פינקל זצ"ל. בהמשך דרכו למד בכולל הוראה לרבנות ודיינות, והוסמך על ידי הרבנות הראשית לישראל. את יסודות ההלכה וההנהגה הציבורית ספג מאביו, הרב טוביה, ומסבו, הרב אברהם, שהיו מגדולי רבני תימן. לקיים בנו: עדכון חדש על מצבו הרפואי של הצדיק חיים כהן | 12:05 בנוסף להשכלתו התורנית הרחבה, הרב צדוק נחשב למוהל מומחה המתמחה במקרים מורכבים של מומים מולדים, תיקוני מילה ומצבי חירום רפואיים בנימולים. הוא אף מחזיק בהסמכה כשוחט ומנקר, והוסמך לרבנות על ידי גדולי הדור: מרן הראשון לציון ונשיא מועצת חכמי התורה, הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל, ויבדל לחיים ארוכים הגאון רבי שלמה מחפוד, גאב"ד בד"צ 'יורה דעה' וחבר מועצת חכמי התורה.

כינוס בני היכלא במושב אורה ( צילום: שוקי לרר - א. אייזנבך )

שילובו הייחודי של הרב צדוק - המחובר בנימי נפשו לעולם ההתיישבות ומכיר היטב את הפסיפס האנושי המגוון של בני המושבים, לצד הרקע התורני המעמיק שלו - צפוי להוות גשר רוחני ומנהיגותי עבור כלל המגזרים והגוונים במושב אורה. כך מציינים במשרד לשירותי דת, בהתייחסם למינוי.

הקשר החסידי של המושב

כזכור, מושב אורה משמש כמקום הנופש וההחלמה של מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א, גם מאז שובו ארצה לאחר ההליך הרפואי שעבר בלוס אנג'לס בשנה שעברה. ברבים מימי השנה שוהה האדמו"ר במושב, עד לחיזוק כוחותיו ולרפואתו המלאה והשלמה בתוך שאר חולי ישראל.

"שליחות מחודשת ומחויבות עמוקה"

עם בחירתו לתפקיד, ביקש הרב צדוק להודות לראש המועצה האזורית, מר אבישי כהן, על האמון הרב, וכן למשרד לשירותי דת ולמנכ"ל המשרד, יהודה אבידן. בדבריו הנרגשים מסר הרב צדוק: "זכות גדולה ועצומה היא עבורי להיבחר באופן רשמי לתפקיד רב מושב אורה, לאחר תקופה ארוכה ומשמעותית שבה זכיתי לשרת את הציבור ולפעול מתוך חיבור עמוק לקהילה המופלאה הזו".

"הבחירה בי היא ביטוי לאמון של הציבור בפעילות המשותפת שלנו", הוסיף הרב צדוק. "המעמד הרשמי אינו רק תואר, אלא שליחות מחודשת ומחויבות עמוקה להמשיך להוות בית פתוח, אוזן קשבת ומקור של אחדות, חסד ורוח לכל תושבת ותושב במושב. אני מודה מקרב לב על האמון הגדול, ומתפלל שהקב"ה ייתן בידי את הכלים להמשיך להוביל, לחבר ולרומם את קרנה של הקהילה, מתוך שותפות, דרך ארץ ואהבת ישראל".

מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן ( צילום יונתן סינדל/פלאש90 )

המשרד לשירותי דת: "משימה לאומית לאיוש משרות הרבנות"

מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, בירך בחמימות על המינוי והודה לראש המועצה אבישי כהן על שיתוף הפעולה הפורה שהוביל להצלחת ההליך. "אני מברך מקרב לב את הרב דוד צדוק על היבחרו לרב המושב אורה", מסר אבידן. "הרב צדוק הוא דמות מופת של תלמיד חכם המשלב תורה, הלכה והנהגה ציבורית, ואני סמוך ובטוח כי תחת הנהגתו הרוחנית יפרחו וישגשגו שירותי הדת במושב".

אבידן הדגיש כי "המשרד לשירותי דת חרת על דגלו את המשימה הלאומית לאייש את משרות הרבנות בערים, ביישובים ובמושבים בכל רחבי הארץ. נמשיך לפעול ללא לאות כדי להבטיח שלכל קהילה בישראל תהיה מנהיגות רוחנית ראויה, קשובה ומאחדת".