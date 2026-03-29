בשיא מבצע 'שאגת הארי', כוחות הביטחון הגיעו לסגור את המעוז האחרון שנותר פתוח בתפילה רציפה - קבר רחל אמנו ע"ה בבית לחם | לאחר מאבק עיקש של הנהלת המקום ובהתערבות בזק של מנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן, הוצבו מיגוניות והמקום נפתח מחדש תחת מגבלות | כל הפרטים (חרדים)
עשרות אלפי מתפללים צפויים לפקוד החל מיום רביעי הבא את הציון הקדוש של הבבא סאלי בנתיבות, ביום ההילולא | בישיבת היערכות מיוחדת של צמרת המשטרה והנהלת המשרד לשירותי דת, הוצגה דרישה חד משמעית: "מניעת דוחק מציל חיים, יש להישמע להוראות הסדרנים" (חדשות)
מבית החולים שיבא - תל השומר, מגיע הידיעה המצערת על פטירתו של אבא מאיר (אבי) בוסו ז"ל, עלם חמודות שהתייסר ביסורים קשים ומרים, ונפטר בגיל 50 לאחר מאבק ממושך במחלה קשה | מסע ההלוויה ייערך מחר בבית העלמין ברמלה (דיין האמת)
הם, ארבעה חרדים, שגדלו בלבו של המיינסטרים החרדי. לכל אחד מהם רקע שונה, אך יש מכנה משותף לכולם - ההחלטה לפרוץ גבולות ולהגיע הכי גבוה | ארבעתם מכהנים כמנכ"לים בארבעה משרדי ממשלה ובתפקידם משפיעים על כולנו | מי הוותיק ומי הבכיר? מי נחשב להכי חרוץ ומי הכי צעיר? | פרופיל מיוחד (פרויקט חג)
צוות השרים לענייני מירון התכנס היום, ודן בהצעה להפקעת שטח ישיבת בני עקיבא בישוב | אבידן לסמוטריץ׳: ״הישיבה תוקעת את היערכות המשטרה״, סמוטריץ׳: ״היזהרו מחרב פיפיות. אתם לא רוצים שאני אלך לרמ״י לבדוק מה קורה בכל הישיבות״ | הציטוטים המלאים (פוליטי)
ארבעה חודשים חלפו מאז נבחר הגאון רבי דוד יוסף לכהן במשרת הראשון לציון והרב הראשי הספרדי, אך מאחורי הקלעים מתרחשת לה דרמה של ממש ומתיחות חסרת תקדים בין הרב למנכ"ל משרד הדתות | לפני ימים אחדים הרב נפגש עם השר והמנכ"ל ובתוך דקות הטונים עלו והפגישה התפוצצה | כל הפרטים (חדשות חרדים)