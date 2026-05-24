הרב מאיר אלמליח נבחר לרב המועצה האזורית תמר

בתום הליך בחירות לרב המועצה האזורית תמר, וועדת הבחירות הודיעה כי הרב מאיר אלמליח נבחר לתפקיד רב המועצה האזורית.

הרב מאיר אלמליח, הוא בוגר ישיבת 'ראשית חכמה' בירושלים ותלמידו של חבר מועצת חכמי התורה ראש הישיבה הגאון רבי שבתאי אטון זצ"ל.

הרב אלמליח למד בכולל הוראה לרבנות ודיינות. הוסמך על ידי הרבנות הראשית לישראל לרבנות ומחזיק בכושר לרב אזורי. את דרכו בפסיקת ההלכה קנה אצל אביו הגר"י אלמליח ראב"ד תל אביב יפו וחבר ביה"ד הגדול. הרב אלמליח מכהן כרב המושב אבן ספיר שבמטה יהודה.

במשרד לשירותי דת מציינים כי "שילובו של הרב אלמליח, המחובר לעולם ההתיישבות ומכיר היטב הפסיפס האנושי של בני המושבים לצד רקע תורני מעמיק, צפוי להוות גשר רוחני ומנהיגותי עבור כלל הגוונים במועצה האזורית תמר".

עם בחירתו לתפקיד הודה הרב אלמליח לראש המועצה האזורית ניר ונגר על האמון ולמשרד לשירותי דת ומנכ"ל המשרד יהודה אבידן.

הרב אלמליח: "אני מקבל עלי ביראת כבוד ובהתרגשות עצומה את הזכות לשרת כרב המועצה האזורית תמר. חזוני הוא להעמיק את החיבורים בין חלקי החברה, להנגיש את מאור התורה והמסורת בנועם ובדרכי שלום, ולהצמיח יחד קהילה עשירה ברוח, בחסד ובערכים, השואבת השראה מעוצמתו ומרוחב ליבו של המרחב הייחודי שלנו".

מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, בירך על הבחירה והודה לראש המועצה ניר וגנר ולעמיחי רובין יו"ר המועצה הדתית בקעת הירדן שכיהן כיו"ר הוועדה על שיתוף הפעולה בהצלחת תהליך הבחירה. "אני מברך את הרב מאיר אלמליח על היבחרו לרב המועצה האזורית", אמר אבידן, "הרב אלמליח הוא דמות של תלמיד חכם המשלב תורה והנהגה, ואני סמוך ובטוח כי תחת הנהגתו הרוחנית יפרחו שירותי הדת במועצה האזורית תמר".

אבידן הוסיף ואמר כי "המשרד לשירותי דת חרת על דגלו את המשימה הלאומית לאייש את משרות הרבנות בערים וביישובים בכל רחבי הארץ. נמשיך לפעול ללא לאות כדי להבטיח שלכל קהילה בישראל תהיה מנהיגות רוחנית ראויה ומאחדת".