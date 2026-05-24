הורחקה מההר לחודשיים: נילי נאהורי שהניפה דגל ישראל

ניצב אבשלום פלד, מפקד מחוז ירושלים במשטרת ישראל, חתם על צו הרחקה של חודשיים נגד נילי יהודית נאהורי, לאחר שהניפה דגל ישראל בהר הבית בערב יום ירושלים. הצעד מגיע על רקע מתיחות ביטחונית מתמשכת באזור, ובעוד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ביצע מעשה זהה באותו יום ללא כל סנקציה.

במכתב רשמי ששוגר לנאהורי, ציין מפקד המחוז כי ההחלטה התקבלה "מתוקף סמכותי לפי סעיף 4א לפקודת המשטרה (נוסח חדש), תשל"א-1971, ובהיותי סבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת פגיעה חמורה בביטחון הנפש, או הרכוש". על פי הצו, נאהורי לא תוכל להיכנס, לשהות או להימצא בשטח הר הבית ומבואותיו, אלא במידה שהדבר יותר לה בהחלטה מטעם המפקד.

תוקפו של צו ההרחקה החל ביום 14.05.2026 ויימשך עד ליום 14.07.2026 - תקופה של חודשיים מלאים. ההחלטה מעוררת שאלות בנוגע לאכיפה סלקטיבית, בעיקר לאור העובדה שהשר בן גביר ביצע מעשה דומה באותו יום בדיוק - הניף דגל ישראל בהר הבית - ולא הוטלו עליו כל סנקציות.

האירוע מצטרף לשורה של מקרים בהם יהודים מורחקים מהר הבית בעקבות פעולות שנתפסות כפרובוקטיביות על ידי המשטרה. לפני תקופה נעצרו 21 יהודים שניסו להקריב קורבן פסח שני בהר הבית, ושוחררו לאחר מכן בבית המשפט.