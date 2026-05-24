נשיא המדינה יצחק הרצוג תקף היום (ראשון) בחריפות יוצאת דופן את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ואת פעילות נערי הגבעות ביהודה ושומרון. בנאום שנשא בטקס הענקת פרס ירושלים לאחדות ישראל, הזהיר הנשיא מפני "תהליך איום של התבהמות" המאיים לחדור למרכז החברה הישראלית.

"הלוואי שהייתי יכול לדבר היום על אחדות", פתח הרצוג את דבריו. "אולם לצערי הרב עוברים עלינו ימים בהם לא רק אלימות מרימה את ראשה, אלא לצידה, בשולי החברה הישראלית המפוארת, מתחולל תהליך איום - אני אומר זאת בכאב גדול - תהליך איום של התבהמות".

הנשיא הבהיר כי מדובר בתהליך איטי ומדאיג שמאיים להיכנס למיינסטרים של החברה הישראלית. "יש בתוכנו חלקים שכבר בקושי מזדעזעים מהאלימות. חלקים מסוימים אחרים מקלים בה ראש", ציין הרצוג. "כמעט ולא עובר יום בלי רצח בחברה הערבית, וכבר אין מי שמזדעזע או מופתע".

הרצוג התייחס במפורש לפעילות האלימה ביהודה ושומרון: "אנחנו עדים לאלימות נוראית שמתבצעת על ידי אספסוף אנרכיסטי ביהודה ושומרון, מעשים שמטמאים את הבית וחורגים מכל נורמה בסיסית, מוסרית, חוקית או יהודית". הנשיא הוסיף כי שמע מקבוצת מפקדים בכירים ביהודה ושומרון שיש ימים בהם הם נאלצים לכלות את רוב זמנם בהתמודדות עם אנרכיסטים פורעי חוק.

"חביב אדם שנברא בצלם"

הנשיא הזכיר את ההתנהגות המבזה כלפי נוצרים ומוסלמים: "אנו נחשפים להתנהגות מבזה ומכוערת של קיצוניים נגד נוצרים ומוסלמים שחיים בקרבנו, כאילו אין שום משמעות למוסר הבסיסי של בני אדם או לציוויים בתורת ישראל על אהבת הגר החי בצידנו".

בהמשך דבריו, הרצוג התייחס לפעולות כלפי עצירים ונחקרים: "אנו נחשפים לפעולות בהמיות של קומץ אנשים שחושבים שלעצירים, נחקרים או חשודים אין כל זכויות אנושיות. 'חביב אדם שנברא בצלם' נאמר במקורותינו. אני עומד כאן ואומר בקול: אחדות מתחילה באנושיות!"

הנשיא הדגיש כי שמירה על כבוד האדם היא תנאי יסוד: "גם במלחמה הצודקת בכל המלחמות, כן, במלחמה הצודקת בכל המלחמות, אנחנו מוכרחים לשמור על צלם האלוהים שבתוכנו ושל כל מי שחי בקרבנו או לצידנו".