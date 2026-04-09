נשיא המדינה יצחק הרצוג במתקפה חריפה: במכתב תגובה ששלח לפנייה של חברי קהילות יהודיות מרחבי העולם טען ״הטרור שמבצעים קיצונים יהודים-ישראלים כלפי פלסטינים חפים מפשע ברחבי הגדה המערבית הם מעשי תועבה", כתבו החותמים על המכתב (בארץ)
השר אליהו הציג את נימוקיו לבקשת חנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו במכתב שהעביר לנשיא יצחק הרצוג | לדבריו, מטרת החנינה היא להגן על צרכיה הקיומיים של המדינה, והוא טען כי במהלך מלחמה ניהול המשפט פוגע לא רק בנתניהו אלא גם בביטחון המדינה (משפט)
נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיע לזירת הנפילה בערד ונפגש עם חסידי גור במקום ועם נציגי העירייה | "אני יודע שלא פשוט לנו, לאדם הבודד שמאוים והולך כל הזמן למקלטים, כמו כולנו, אבל אני רוצה לעודד את עם ישראל״ (בארץ)
נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר בזירת הנפילה בראשון לציון, ואמר: "האויבים שלנו מאיראן מנסים בדרך פחדנית, לפגוע באזרחים - זה לא יעזור להם, עם ישראל הוא עם חזק, אנחנו נתגבר על האתגרים האלה, ואנחנו נכריע את אויבינו" | תיעוד (חדשות)
בראיון לתקשורת הישראלית הנשיא דונלד טראמפ התייחס לעומק לנושאים המרכזיים שעל סדר היום הביטחוני במזרח התיכון | על הדרך הרעיף שבחים לנתניהו ותקף בחריפות את הנשיא הרצוג | לדבריו, המבצע הצבאי והלחץ על טהרן "מתקדמים באופן נפלא" (בעולם)
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העלה מיוזמתו פעם נוספת את סוגיית החנינה לראש הממשלה בריאיון לחדשות 12, ותקף בחריפות את נשיא המדינה יצחק הרצוג | "הוא לא צריך חוות דעת משפטיות – הוא מחרטט”, אמר טראמפ (בעולם)
בבית הנשיא הגיבו למתקפה החריפה של טראמפ: "בשעה שכולנו מגוייסים, נשיא המדינה לא עוסק בסוגיית החנינה לראש הממשלה נתניהו" | הוסיפו: "ישראל היא מדינת חוק ריבונית" | גורמים בסביבת הנשיא טוענים כי הרצוג, בניגוד לדברי טראמפ, לא הבטיח שתינתן חנינה (בארץ)
נשיא ארצות הברית ממשיך לדרוש חנינה לנתניהו - כולל באמצע המלחמה: בשיחה עם חדשות 12 אמר טראמפ כי הרצוג "חרפה" וכי "אמרתי לו שלא אפגוש אותו" עד שייתן חנינה | עוד אמר טראמפ: "אני לא רוצה שיהיה משהו שיטריד את ביבי חוץ מהמלחמה" (מדיני)
נשיא המדינה בזירת הנפילה בבית שמש, בה נהרגו תשעה בני אדם הי"ד: "זה רגע מכונן והיסטורי - אנחנו ניצבים מול אימפריית רשע שהגיע הזמן לקצוץ את כנפיה. אם הם חושבים שהם יכולים לנסות אותנו - אני מציע להם מאוד להימנע מכך" (חדשות)
נשיא המדינה יצחק הרצוג, נפגש עם נשיא אתיופיה, תאיה אצקה-סלאסה, בארמון הנשיאות באדיס אבבה | הנשיא התקבל בטקס ממלכתי שנערך על ידי משמר הכבוד בארמון הנשיאות, במהלכו נוגנו המנוני שתי המדינות | תיעוד (מדיני)