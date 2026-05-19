נתניהו ביקש לקצר עדות בשל לו"ז ביטחוני • השופטים אישרו

בהמשך למאבק המתמשך על לוח הזמנים של משפטו, ביקש ראש הממשלה בנימין נתניהו הבוקר (שלישי) לקצר את עדותו בתיק האלפים בשלוש שעות, זאת בשל "לוח זמנים בעניינים ביטחוניים ומדיניים". השופטים נעתרו לבקשה וקבעו כי העדות תקוצר במשך הזמן המבוקש.

הבקשה הגיעה בתום פגישה נוספת שהתקיימה בלשכת השופטים. במהלך הפגישות החריגות הללו, שהתקיימו מאחורי דלתות סגורות, העניק ראש הממשלה לשופטים סקירות ביטחוניות מפורטות והסביר את הסיבות לשינויים בלוח הזמנים של הדיונים.

כזכור, אתמול (שני) ביקש ראש הממשלה לבטל לחלוטין את עדותו המתוכננת, זאת "מטעמים ביטחוניים ומדיניים שלא מאפשרים את התייצבותו של ראש הממשלה בדיון הקבוע". נתניהו עדכן את בית המשפט והעביר את נסיבות הבקשה במעטפה סגורה, כפי שדווח בבבלי.

הפרקליטות התנגדה בתוקף לביטול המוחלט ובתשובתה לבית המשפט נכתב: "בשים לב להחלטת בית המשפט לפיה הדיון לא יחל בשעות הבוקר, וככל שלא ניתן לקיים את האירועים המפורטים בבקשה במועד מאוחר יותר, עמדת המדינה היא כי יש להתחיל את הדיון עם תום האירועים המפורטים בבקשה ולקיימו עד שעות הערב". אך לאחר מכן הודיעה השופטת רבקה פרידמן פלדמן כי הוחלט לקבל את בקשתו והדיון בוטל לחלוטין.