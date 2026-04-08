יו"ר ש"ס אריה דרעי ניצב לימינו של ראש הממשלה נתניהו ותוקף את ראשי מערכת הביטחון לשעבר וטוען כי הם פוגעים במדינה למען רווח פוליטי. דרעי הגדיר את המערכה כ"מלחמת אין ברירה" עם הישגים כבירים | התגובה המלאה (פוליטי מדיני)
גל גינויים מקיר לקיר במערכת הפוליטית בעקבות התקיפה האלימה בבני ברק: ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון כ"ץ והרמטכ"ל זמיר מזהירים מפני אנרכיה ודורשים מעצרים מיידיים. באופוזיציה תוקפים בחריפות: "זו חרפה לאומית, כל מי שהשתתף בתקיפה חייב למצוא את עצמו בכלא" (בארץ)
בשיחות סגורות שנחשפו: הנחיה ברורה לנצל את החודשים שנותרו להשלמת "בניין הכוח" של הימין • החשש מתאריך 8 בספטמבר: "מנדט או שניים יאבדו בגלל אומן" | האם הממשלה תצליח להקים את קומת הביטחון המשפטית? (פוליטי מדיני)
רה"מ נתניהו נחת הלילה בוושינגטון לקראת הפגישה המשמעותית עם הנשיא טראמפ בבית הלבן | המנהיגים צפויים לדון בשיחות המו"מ של ארה"ב עם איראן והדרישות של ישראל | נתניהו נועד עם שליחי הנשיא ויטקוף וקושנר ועודכן על סבב השיחות הראשון | טראמפ הלילה: "מעדיף לעשות הסכם - בלי גרעין או טילים" (עולם)
בית המשפט המחוזי בירושלים הורה לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר להפסיק לאלתר את בלימת קידומה של רפ"ק רינת סבן • השופט גדעוני קבע כי בן גביר פעל משיקולים זרים בניסיון לסגור חשבון עם החוקרת שהעידה נגד ראש הממשלה | פסק דין תקדימי (חוק ומשפט)
עם השבתו של רני גואילי ז"ל לקבר ישראל, הכריז רה"מ על השלמת המשימה הקדושה. בשיאו של המעמד, בירך נתניהו "שהחיינו" בשם ומלכות, הסיר את סיכת החטופים מדש בגדו וביקש מהאומה כולה לעצור לרגע של הודיה (פוליטי מדיני)
בצעד חריג, הפך בית המשפט המחוזי את ההחלטה הקודמת והרחיק את יונתן אוריך ממרכז העצבים של המדינה. השופט חשף בדיון: אוריך החליף טלפון יום אחרי המעצר ולא סיפק הסבר - "מדובר בחשד בעוצמה גבוהה, אי אפשר להחזירו לזירת העבירה" | החלטה דרמטית בפרשת ההדלפה (בארץ)
יעקב הררי בן ה-72 שוחרר מהכלא הידוע לשמצה "אל-רודיאו 1" לאחר שנחטף בידי משטר מדורו • "מחווה של רצון טוב": שחרור האסירים הפוליטיים בצל המבצע האמריקני הדרמטי ללכידת הנשיא המודח • ראש הממשלה שוחח עם המשפחה: "מודה למוסד ולאנשי משרד החוץ" • כל פרטי המסע מהכלא המבודד אל החופש בישראל (בארץ, מדיני)
יו"ר הקואליציה, שמחה רוטמן ומקורבו של גדעון סער מקדמים ב"הליך בזק" את ביטול עבירת הפרת האמונים • למרות הצהרת היוזמים כי החוק לא ישפיע רטרואקטיבית, המהלך עשוי לרוקן מתוכן את האישום המרכזי בתיקי האלפים • "סוף להתעמרות בנבחרי ציבור" (פוליטי, משפט)
סנגוריו של יונתן אוריך טוענים כי תנאי ההרחקה פקעו - והוא בדרך חזרה ללשכת נתניהו. מנגד, המשטרה מודה בטעות "טכנית" אך דורשת לעצור את המהלך בדקה ה-90 | האם החשוד במגע עם סוכן זר והלבנת הון יחזור לזירת הפעילות החשודה, לכאורה? (בארץ, חוק ומשפט)
ראש הממשלה נתניהו, שמסרב להתראיין בתקשורת הישראלית, העניק ראיונות בארה"ב והתייחס לכל הסוגיות הביטחוניות: על איראן: "לפני שבועיים עדכנו אותי שהיא עושה ניסויי שיגור טילים לישראל - מקווה שלא יעשו את הטעות" | על עזה: "צריך לקחת את כל הנשקים ולפרק את מאות הקילומטרים של מנהרות הטרור" | על לבנון: "חיזבאללה היום הם צל של עצמם" | הציטוטים (מדיני)
ראש הממשלה: "תקציב מאוזן שעונה על כל צרכי הביטחון"; האוצר והביטחון חלוקים על פער של 50 מיליארד שקל; נגיד בנק ישראל תומך ברפורמת החלב, בעוד הרפתנים ומשרד החקלאות מתנגדים | רה"מ:"מביאים תקציב אחראי, מאוזן שעונה על צרכי הביטחון של מדינת ישראל" (פוליטי, כלכלה)