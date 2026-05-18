נתניהו ביקש לבטל את עדותו היום: התביעה דרשה דיון עד הערב

בהמשך למאבק המתמשך על לוח הזמנים של משפטו, הגישה הבוקר (שני) עו"ד נועה מילשטיין, מטעם ראש הממשלה בנימין נתניהו, בקשה דחופה לביטול הדיון המתוכנן להיום. הבקשה, שהוגשה בשעות הבוקר המוקדמות, כללה פירוט חסוי במעטפה סגורה לבית המשפט ולמאשימה בדבר "טעמים ביטחוניים ומדיניים שלא מאפשרים את התייצבותו של ראש הממשלה בדיון הקבוע".

כזכור, הדיון היה אמור להתקיים היום במסגרת החקירה הנגדית של ראש הממשלה בתיק 2000, המכונה "פרשת נתניהו-מוזס" שהחלה לאחרונה.

התביעה: "יש להתחיל את הדיון עם תום האירועים"

המשנה לפרקליט המדינה, יהונתן תדמור, הגיש תגובה לבקשה. בתגובתו ציין תדמור כי "בשים לב להחלטת בית המשפט לפיה הדיון לא יחל בשעות הבוקר, וככל שלא ניתן לקיים את האירועים המפורטים בבקשה במועד מאוחר יותר, עמדת המדינה היא כי יש להתחיל את הדיון עם תום האירועים המפורטים בבקשה ולקיימו עד שעות הערב".

התביעה הבהירה כי אין מקום לביטול מוחלט של הדיון, וכי ניתן לקיימו בשעות אחר הצהריים והערב לאחר סיום האירועים הביטחוניים והמדיניים שפורטו בבקשה. עמדה זו משקפת את המתיחות המתמשכת בין הצדדים בנוגע להתנהלות המשפט בתקופת מלחמה.