"איראן תמורת טיוואן": ארה"ב מקפיאה את משלוחי הנשק

פעילות מבצעית של צבא ארה"ב במצר הורמוז

תמרון אסטרטגי מורכב ומדאיג מתגלה ברחבי הגלובוס, כאשר הממשל האמריקני מוצא עצמו בפני דילמת משאבים חסרת תקדים. מזכיר הצי בפועל, האנג קאו, סיפק בשבוע שעבר עדות רשמית ומטלטלת בפני ועדת המשנה של הסנאט להקצבות ביטחון, במסגרתה הודה כי ארצות הברית הקפיאה באופן זמני את עסקאות מכירת הנשק לטייוואן.

על פי העדות, הצעד החריג נועד להבטיח מוכנות מלאה של הכוחות האמריקאיים למבצע "Epic Fury" באיראן ולמנוע שחיקת מלאים מול אפשרות של הסלמה רחבה במזרח התיכון. קאו ניסה להרגיע את המחוקקים בגבעת הקפיטול והדגיש כי ההקפאה חלה על חבילות מכר צבאי זר (FMS) שנמצאות בתהליך עבודה, וכי מדובר בניהול לוגיסטי טקטי של מלאי התחמושת של הפנטגון. עם זאת, הוא הבהיר כי ההחלטה על חידוש המשלוחים לאי לא תהיה אוטומטית, אלא תיוותר לפתחם של מזכיר המלחמה ומזכיר המדינה בהתאם להערכות המצב המשתנות. גורמים בכירים בוושינגטון מעריכים כי ההקפאה נובעת מצורך דחוף לשמר מלאי טילים ותחמושת מדויקת למבצעים פוטנציאליים נוספים באיראן ובאזור.

הצי האמריקאי בפעילות

עיתוי רגיש: ימים לאחר הביקור בסין

העדות הדרמטית בסנאט מקבלת משנה תוקף נוכח העיתוי הרגיש - ימים ספורים בלבד לאחר ביקורו הממלכתי של הנשיא דונלד טראמפ בסין, שם נועד לפגישה מתוחה עם הנשיא שי ג'ינפינג. במהלך המפגש, הגדיר המנהיג הסיני את סוגיית טייוואן כעניין החשוב והרגיש ביותר ביחסי שתי המדינות.

כלי התקשורת הממשלתיים בסין העניקו לפגישה מסגור תוקפני במיוחד, והדגישו את אזהרתו המפורשת של שי מפני התנגשויות צבאיות ישירות אם וושינגטון תמשיך לאשר את חבילות הנשק בשווי מיליארדי דולרים הממתינות כעת על שולחנו של הנשיא. בייג'ינג רואה בטייוואן חלק בלתי נפרד משטחה, ומתנגדת בתוקף לכל סיוע צבאי אמריקני לאי.

הנשיא טראמפ

"איראן תמורת טייוואן" - האם יש עסקה סמויה?

ההצטלבות בין האילוץ הלוגיסטי באיראן לבין האיומים הישירים מבייג'ינג מובילה אנליסטים פוליטיים להעלות תהייה מדאיגה לגבי קיומה של נוסחה לא רשמית של "איראן תמורת טייוואן" - קרי, הפחתת הלחץ הסיני בגזרת טהרן בתמורה לגמישות אמריקאית בנושא העברת הנשק לטאיפיי.

אף על פי שאין כל הצהרה רשמית המאשרת עסקה שכזו, והמדיניות המוצהרת של ארה"ב נותרת מחויבת להגנת האי, העיתוי הנוכחי מעמיד את שתי המעצמות בדריכות שיא. כזכור, המו"מ בין וושינגטון לטהראן נמצא בהאטה בשל מחלוקות על תוכנית הגרעין והסיוע הכספי, כאשר ישראל מצאה את עצמה ברובה מחוץ לשיחות.

גורמים בכירים בממשל האמריקני מעריכים כי ההחלטה על חידוש אספקת הנשק לטייוואן תושפע גם מהתפתחויות במזרח התיכון וגם מהמשך הדיאלוג עם בייג'ינג. העיתוי ממחיש כיצד מעמדה של טייוואן נותר חיוני ונפיץ מתמיד במערכת הגלובלית, ומעורר שאלות קשות על מחיר התמיכה האמריקאית באי לנוכח המערכה המתמשכת במזרח התיכון.