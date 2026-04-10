על רקע מצור ימי חונק הכריז נשיא סין כי איחוד טייוואן מחדש עם סין הוא מגמה בלתי ניתנת לעצירה, תוך שהוא מדגיש כי העם משני צידי המצר קשור ב"קשר של דם וקרבה" | בעקבות התרגילים של צבא סין המדמים מצור על טייוואן הנשיא טראמפ הרגיע: "אני מנהל מערכת יחסים מצוינת עם שי, ושתרגילים מסוג זה נערכים באזור כבר שני עשורים" (חדשות בעולם)
דיווח שמעורר את מעקב ארה"ב ואירופה: רוסיה מעבירה ידע קריטי לצבא הסיני בתחום הצנחת כוחות וציוד, כחלק מהכנות לפלישה אפשרית לטייוואן. | האימונים מתמקדים בשימוש במטוסי IL-76 ובהצנחת כלי לחימה כבדים, ובכך מספקים לסין יכולת אסטרטגית חדשה ומשמעותית (בעולם)