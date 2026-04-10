בצעד חסר תקדים שמרעיד את מסדרונות השלטון בסין, אישרה המדינה רשמית את דבר חקירתם של שניים מהגנרלים הבכירים ביותר בצבא | מדובר בטיהור המשמעותי ביותר בצמרת הביטחונית מזה עשורים, המעלה סימני שאלה כבדים על הנעשה מאחורי הקלעים של המעצמה האסיאתית (חדשות בעולם)
תוכניות הבנייה של השגרירות הסינית החדשה בלונדון שפורסמו לאחרונה עוררו סערה, לאחר שהתברר כי היא תיבנה סמוך לכבלי תקשורת רגישים במדינה | בריטניה הותקפה בלחץ מצד ארצות הברית ושותפותיה המודיעיניות כדי להבטיח כי הכבלים אינם מעבירים מידע רגיש (בעולם)
בנוכחות עשרות אלפי תושבים, עשרות מנהיגים מרחבי העולם ותוך תצוגת נשק מרהיבה, סין ערכה מצעד צבאי מרשים לציון 80 שנה לניצחון על יפן במלחמת העולם השנייה | המצעד שחשף למערב כלי נשק חדישים של סין, מהווה יותר מרמז ליכולותיה ולארסנל הגרעיני שלה | נשיא ארה"ב דונלד טראמפ עקץ את נשיא סין וכתב: "תמסור את ברכותיי החמות לפוטין ולקים כשתזממו יחד נגד ארה"ב" (בעולם)
שעות לפני הגעתו של נשיא סין שי ג'ינפינג למוסקבה לרגל חגיגת 80 שנה לניצחון על הנאצים, אוקראינה תקפה הלילה את הבירה הרוסית באמצעות כטבמי"ם מתאבדים | המתקפה האוקראינית מתרחשת כאשר ברקע הצעתו של פוטין לנצור את האש לשלושה ימים, הצעה שזלנסקי סירב לה ודרש שלושים יום לכל הפחות (בעולם)
המתח בין ארה"ב לסין זינק בשבועות האחרונים לאחר מלחמת הסחר והמכסים בה פתח נשיא ארה"ב דונלד טראמפ | בשבוע שעבר אמר הנשיא האמריקני שהתקיימה שיחה בינו לבין נשיא סין ג'ינפינג, אך סירב לפרט מה היה בשיחה | היום הכחיש משרד החוץ הסיני כי התקיימה שיחה (בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אישר אמש להוציא גם את קנדה מהגדלת המכסים למשך חודש לאחר שיחה ארוכה עם ראש ממשלת קנדה ג'סטין טרודו | הנשיא נתן ארכה של חודש נוסף למשא ומתן בין הצדדים לצורך מציאת פתרונות בסוגיות ההברחה גם לקנדה וגם למקסיקו | הבוקר נכנס לתוקפו הגדלת המכסים ב-10% בכל ייבוא מסין | זו תגובתה של המדינה הקומוניסטית למהלך (חדשות, בעולם)