נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, חשף הערב (חמישי) בראיון לרשת 'פוקס ניוז' הצהרה דרמטית שקיבל מנשיא סין, שי ג'ינפינג, במהלך ביקורו ההיסטורי בבייג'ינג. על פי דברי טראמפ, המנהיג הסיני התחייב כי ארצו לא תעביר ציוד צבאי לאיראן, צעד שעשוי לשנות את מאזן הכוחות במזרח התיכון.

"זו הצהרה גדולה", אמר הנשיא האמריקני לפוקס ניוז, תוך שהוא מדגיש את החשיבות האסטרטגית של ההתחייבות הסינית.

עם זאת, לצד ההישג הביטחוני שעליו הצביע טראמפ, נחשפה תמונה מורכבת יותר של היחסים הסיניים-איראניים. הנשיא האמריקני מסר כי שי ג'ינפינג הבהיר לו בפגישה כי סין רוכשת כמויות משמעותיות של נפט מאיראן, וכי בייג'ינג מעוניינת להמשיך ברכש זה גם בעתיד.

המדיניות הסינית משקפת ניסיון עדין לתמרן בין שני אינטרסים מרכזיים: מצד אחד, שמירה על יחסים יציבים עם ארצות הברית ומניעת הסלמה ביטחונית באזור. מצד שני, הבטחת אספקת האנרגיה הנחוצה לכלכלה הסינית הצומחת, כאשר איראן מהווה ספק נפט משמעותי.

הפגישה בין שני המנהיגים התקיימה על רקע מתיחות גוברת במפרץ הפרסי. כזכור, ארצות הברית הטילה מצור ימי על מצרי הורמוז, צעד שעורר תגובות חריפות מצד איראן. במקביל, דיווחים מודיעיניים מצביעים על כך שטהרן הצליחה לשקם חלק ניכר מיכולות הטילים שלה, למרות הלחץ האמריקני.

בהודעה רשמית שפרסם הבית הלבן בעקבות הפגישה צוין כי שני המנהיגים דנו בדרכים לשיפור שיתוף הפעולה הכלכלי בין המדינות, כולל הרחבת גישת השוק לעסקים אמריקאים לסין והגדלת ההשקעות הסיניות בתעשיות האמריקאיות. כמו כן, הודגש הצורך לבנות על ההתקדמות בסיום זרימת חומרי הפנטניל לארצות הברית.