נתניהו וסער הנחו לתבוע את ה'טיימס' על פרסום שקרים מעוותים

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר החוץ גדעון סער הנחו היום (חמישי) על הגשת תביעה משפטית נגד עיתון 'הניו יורק טיימס' האמריקני, בטענה לפרסום דיווחים כוזבים ומעוותים נגד מדינת ישראל. על פי ההנחיה, התביעה תתמקד בפרסומים שבהם נטען כי אסירים פלסטינים מותקפים בעת מעצרם על ידי כוחות הביטחון הישראליים.

המהלך החריג מגיע על רקע סדרת דיווחים של העיתון האמריקני בחודשים האחרונים, שבהם הוצגו טענות קשות נגד ישראל בנוגע ליחס לאסירים ביטחוניים. בלשכת ראש הממשלה ובמשרד החוץ הגדירו את הפרסומים כ"שקרים מחרידים" ו"עיוות מכוון של המציאות", תוך שהם מדגישים כי מדובר באחד הדיווחים המעוותים ביותר שפורסמו אי פעם נגד מדינת ישראל.

ההחלטה על הגשת התביעה מגיעה בעיצומה של מערכת יחסים מורכבת בין ישראל לבין התקשורת הבינלאומית, במיוחד בעקבות המלחמה המתמשכת. ה'ניו יורק טיימס', שנחשב לאחד העיתונים המשפיעים ביותר בעולם, פרסם בחודשים האחרונים מספר כתבות שעוררו ביקורת חריפה בישראל, בהן דיווחים על מצב האסירים הפלסטינים במתקני המעצר הישראליים.