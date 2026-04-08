כשבוע וחצי לאחר נפילת סמל משה יצחק הכהן הי"ד, הערב התפרסם תחקיר האירוע הקשה סמוך לליטאני בו נהרג | במהלך המבצע שנועד לכבוש תא שטח במרחב הבופור, כח משולב של יהל"ם וגדוד 890 נתקל בהפגזה מרגמתית ורקטית | בעקבות הנפגעים והחשיפה לאש, הכוח נאלץ לסגת ולהשאיר מאחור ציוד חיוני ולפנות פצועים תחת אש (צבא)
הותר לפרסום כי סמל משה יצחק הכהן כץ הי"ד נהרג מטיל של חיזבאללה בדרום לבנון | במהלך הלילה שיגרה איראן טילים לעבר מדינת ישראל, אזעקות הופעלו בדרום הארץ | גם חיזבאללה שיגר רקטות לעבר הצפון | מיליונים נכנסו למרחבים מוגנים, בחסדי ה' לא היו נפגעים | חיל האוויר בגל תקיפות נרחב באיראן | דיווח: אלפי חיילים אמריקנים הגיעו למזרח התיכון • מתעדכן (חדשות)
כוחות צוות הקרב של חטיבת גולני בפיקוד אוגדה 36 ממשיכים בפעילות קרקעית ממוקדת להרחבת מרחב האבטחה בדרום לבנון|במסגרת בפעילות, הכוחות השמידו כ-200 תשתיות של חיזבאללה, איתרו אמצעי לחימה וחיסלו מחבלים. התיעוד המלא מהפעילות (צבא וביטחון)