תיעוד דרמטי: חיסול מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון

תיעוד ממצלמת הטיל ( צילום: דובר צה"ל )

כוחות היחידה הרב-ממדית ממשיכים בפעילות אינטנסיבית בדרום לבנון להסרת איומים על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל. אתמול (שבת) זיהו הכוחות ארבעה מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה שנכנסו לתשתית טרור, ומיד לאחר מכן תקפו את התשתית וחיסלו את המחבלים שפעלו מתוכה.

צה"ל פרסם היום (ראשון) תיעוד נוסף ממצלמת הטיל, המתעד את חיסול מחבל חיזבאללה שרכב על אופנוע ופעל בקרבת הכוחות. בתיעוד הדרמטי ניתן לראות את הרגע המדויק בו הטיל פוגע במחבל ומחסל אותו.

