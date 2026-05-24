תיעוד דרמטי: חיסול מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון

כוחות היחידה הרב-ממדית ממשיכים בפעילות אינטנסיבית בדרום לבנון להסרת איומים על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל. אתמול (שבת) זיהו הכוחות ארבעה מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה שנכנסו לתשתית טרור, ומיד לאחר מכן תקפו את התשתית וחיסלו את המחבלים שפעלו מתוכה.
צה"ל פרסם היום (ראשון) תיעוד נוסף ממצלמת הטיל, המתעד את חיסול מחבל חיזבאללה שרכב על אופנוע ופעל בקרבת הכוחות. בתיעוד הדרמטי ניתן לראות את הרגע המדויק בו הטיל פוגע במחבל ומחסל אותו.
במקביל לפעילות החיסול, זיהו הכוחות ותקפו מספר אמצעי תצפית ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה למעקב ולהכוונת פעילות נגד כוחות צה"ל. מדובר בפעילות שיטתית להסרת תשתיות הטרור שהקים הארגון לאורך השנים באזור.
פעילות נרחבת בדרום לבנון
הפעילות המבצעית של היחידה הרב-ממדית מצטרפת לשורה של פעולות שמבצע צה"ל בימים האחרונים בדרום לבנון. כפי שדיווחנו בבבלי, כוחות חטיבת 'ההרים' (810) בפיקוד אוגדה 210 איתרו והשמידו תוואי תת-קרקעי באורך של כ-100 מטרים ששימש את ארגון הטרור חיזבאללה.
בתוואי התת-קרקעי אותרו ארבעה חדרי שהייה ששימשו את מחבלי הארגון. הכוחות פעלו בשיתוף עם יחידת יהל"ם במרחב הר דב הלבנוני, במסגרת מאמץ שיטתי לאיתור והשמדת תשתיות הטרור.
ניצול ציני של תשתיות אזרחיות
הפעילות חושפת את השיטה הצינית של חיזבאללה בהקמת תשתיות טרור בתוך מבנים אזרחיים. כפי שפרסמנו, כוחות צה"ל תקפו שלשום אתר לייצור אמצעי לחימה במרחב צור, שהוקם במבנה ששימש בעבר כמרפאה אזרחית, במרחק מטרים בודדים ממסגד.
לאחר התקיפה זיהו הכוחות פיצוצי משנה במבנה - עדות ברורה לנוכחות אמצעי לחימה ותחמושת במקום. מקורות ביטחוניים מדגישים כי ארגון הטרור ממשיך לפעול בסמוך ומתוך תשתיות אזרחיות, ומנצל אותן באופן ציני למתווי טרור נגד אזרחי מדינת ישראל.
דובר צה"ל מסר כי "צה"ל ימשיך לפעול מול איומים כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל, ופועל בהתאם להנחיות הדרג המדיני". הפעילות המבצעית נמשכת במקביל למאמצים הדיפלומטיים להשגת הסדר ביטחוני יציב בגבול הצפוני.
0 תגובות