פצצת אטום על עזה? הסוד המצמרר שנמצא בכיסו של סינוואר נחשף

רב המרצחים סינוואר ( צילום: מסך )

כמעט שלוש שנים אחרי ה-7 באוקטובר, פרטים חדשים ומטלטלים ממשיכים לצוף על התכנון השטני של אדריכל הטבח, יחיא סינוואר.

אמש נחשפו קטעים ממסמך שכתב סינוואר בכתב ידו כשנה לפני המתקפה האכזרית, ובו הוא מתאר לפרטי פרטים את תוכנית הפלישה הסדורה שכללה ירידה לרזולוציות של חוליות בודדות ומיפוי מדויק של יישובים וצמתים. מהמסמך עולה כי שום דבר באותו בוקר לא היה ספונטני; סינוואר שאף להחדיר לישראל כמות אדירה של 10,000 לוחמים מאומנים היטב, פי שלושה מהכוח שפעל בפועל, כאשר התוכנית חילקה אותם למשימות ספציפיות: 2,500 מחבלים להשתלטות על 25 צמתים מרכזיים בדרום, 2,210 מחבלים לקיבוצים ויישובים קטנים, 1,600 ליישובים גדולים ועוד 2,000 לפשיטה על בסיסי צה"ל.

סינוואר "מנהל את הלחימה"

המפתח להצלחת הפלישה, לפי הבנתו של סינוואר, היה השתלטות מהירה על הצמתים כדי לשתק את האזור, תוך שהוא נותן פקודות אכזריות לגבי האוכלוסייה האזרחית: "לגרש את המתנחלים עם המכוניות שלהם", תוך מתן עדיפות מפורשת לחטיפת ילדים ונשים.

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לגבי הגברים בגילאי 17 עד 50, הורה סינוואר לקחתם כבני ערובה ולהחרים מכל אחד מהם טלפונים ומסמכים. הטירוף שבתוכנית מגיע לשיאו תחת הפרק שכינה "תוכנית המגננה", שם חשף סינוואר כי הוא צופה תגובה ישראלית חסרת תקדים. הוא כתב בפירוש כי האויב עשוי להשתמש אפילו בפצצה גרעינית על עזה, אך טען כי ישראל תופתע מהתקיפה ותיכנס לכאוס שיאפשר לחמאס לקבוע "נרטיב" חדש.

סינוואר, כפי שעולה מהמסמך שיפורסם בקרוב על ידי מכון עמית למחקר טרור ומודיעין במל"ם, היה מוכן לסכן מיליוני פלסטינים בעיניים פקוחות רק כדי לשווק לעולם מצג של "שיבה לפלסטין" וכיבוש מחדש של הכפרים.

המסמך מספק עדות חותכת לביטחון העצמי המופרז שלו ולשכנוע העמוק שהפלישה תביא לאיחוד זירות שיוביל בסופו של דבר להשמדת ישראל, תוך שהוא מגדיר את המערכה כגורלית: "מערכת חיים או מוות".