מסמך היסטורי מקפיא דם חושף את התוכנית השטנית: מוחמד דף, יחיא סינוואר ומרוואן עיסא שיגרו מכתב למזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה, עם מתן ההוראה לתחילת הטבח. במכתב הם מתנצלים על מידורו מהסוד, מפרטים את היקף הפלישה המתוכנן לעוטף, ומתחננים שיפתח בחזית נוספת כדי להביא ל"התמוטטות מהירה של בית העכביש הציוני" | "עליכם למהר ולקחת חלק" (חדשות)
דובר צה"ל מודיע על השלמת חיסול צמרת הטרור השיעית בחיסולו אמש של עלי חמינאי | בין בכירי חיזבאללה לבכירי החות'ים, צה"ל מודיע בחגיגיות, ערב חג הפורים: "השלמנו את חיסול צמרת בכירי ציר הטרור האיראני במזרח התיכון" (צבא)
בכיר במערכת הבטחון טען כי במהלך החודשים שלפני טבח השבעה באוקטובר ראש הממשלה בנימין נתניהו סירב 11 פעמים לחסל את מנהיג חמאס יחיא סינוואר | מלשכת ראש הממשלה נמסר בתגובה: "ראש הממשלה נתניהו דרש פעם אחר פעם לסכל את צמרת החמאס" (בארץ)
לאחר שחשפה את זהותו כאיש שב"כ וטענה ששוחח עם יחיא סינוואר לפני השבעה באוקטובר, א', בעלה של שקמה ברסלר, דורש שח"כ טלי גוטליב תתקן, תתנצל ותביע נכונות לפצות אותו בטרם יפנה לערכאות משפטיות | גוטליב הגיבה: "לא מטילים עליי אימה, יש לי חסינות מהותית, ד"ש חם ממשפט קסטנר" (בארץ)
דובר צה"ל מפרסם הערב תיעודים מפעילות לוחמי הקומנדו במבצע "חמש אבנים" בצפון השומרון - שנפתח בפעילות חשאית של הלוחמים | למעלה מ-10 מחבלים נעצרו ועשרות חשודים נוספים עוכבו | נמצאו חומרי הסתה ותמיכה בחמאס. על אחד הספרים שנתפסו מופיעה תמונתו של יחיא סינוואר (צבא וביטחון)
בעוד חמאס הכחיש נמרצות את הקשר בין ארגון הטרור והשלטון הרצחני של אסד, מתגלים כעת מכתבים סודיים שמעידים באופן חד משמעי על היחסים ביניהם - בתיווך איראן וחיזבאללה. כך למשל כותב סינוואר להנייה: "סוריה היא זירה הכרחית עבורנו כבסיס מקלט". הציטוטים והפרוטוקולים מהמסמכים שנחשפים (חדשות)
תיעוד חדש ודרמטי מזירת חיסולו של רב המרצחים יחיא סינוואר נחשף היום על ידי דובר צה"ל, במלאת שנה לועזית לחיסול המהדהד | בתיעוד ניתן לראות את הגופה לצד שטרות רבים של 200 שקל ולצד הכורסה הכתומה והמפורסמת (במלחמה)
ג'ארד קושנר וסטיב וויטקוף, יועציו הבכירים של הנשיא טראמפ, נחתו במצרים לקראת יום דיונים נוסף בין ישראל לחמאס בתוכנית הנשיא לשחרור כל החטופים וסיום המלחמה בעזה | גם השר רון דרמר וראש ממשלת קטאר יגיעו היום למצרים | בכירים במו"מ מציינים כי מדובר בימים מכריעים למשא ומתן | דיווח: חמאס דורש את שחרור גופות רבי המרצחים יחיא ומוחמד סינוואר (חדשות)
בית הדין לעבודה בירושלים קבע לאחרונה כי על בית החולים "שערי צדק" לפצות בסכום של 28 אלף שקלים, עובדת שפוטרה בעקבות פרסום פוסט מסית ברשתות החברתיות | על אף שבית הדין לא התעלם מאופי הפוסט, שכלל פסוק מהקוראן ותמונה המזוהה עם מנהיג חמאס, הוא פסק כי הליך הפיטורים המזורז היה לא תקין, ופגע בזכותה של העובדת להליך הוגן (חוק ומשפט)
אחרי הסערה שהתעוררה בעקבות החלטת ההורים לקרוא לבנם בשמו המלא של אדריכל הטבח, רשות האוכלוסין בלייפציג רומזת שלא תאפשר את רישום השם: "שמות קיצוניים עם תוכן אלים לא יאושרו" | ומה יעשו ההורים, אם בכל זאת יתעקשו? (בעולם)
בימים האחרונים פורסם כי רעייתו של יחיא סינוואר ברחה לטורקיה, עם דרכון מזויף וכספים רבים, ובהמשך היא אף נישאה מחדש | לדברי גורם עזתי: "היא חצתה את הגבול בדרכון מזויף של אישה אחרת, ולצורך כך נדרש סיוע לוגיסטי, תיאום בדרג גבוה - והמון כסף שאין לתושב עזתי ממוצע" (מדיני)
השלל המודיעיני אותו השיגה ישראל לאורך 20 חודשי המלחמה הוא בלתי נתפס - וגם בלתי נגמר, תוכניות צבאיות ותיאומים בין הבכירים בנוגע לטבח שמחת תורה ועוד | הבוקר (שני) נחשף מסמך מדהים שנתפס במנהרת הפיקוד של רמטכ"ל חמאס המחוסל מוחמד סינוואר שר"י לאחר חיסולו, הכולל את הסיבות של חמאס ליציאה למערכה ואת תוכניתו המפורטת לטבוח ביהודים (העולם הערבי)